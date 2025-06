Seleção Brasileira inicia preparação para o jogo contra o Paraguai

A seleção brasileira deu início na tarde desta sexta-feira (6) à preparação para o duelo contra o Paraguai, válido pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O grupo foi a campo no CT Joaquim Grava, do Corinthians, em treino fechado para a imprensa. Apenas os jogadores que não começaram a última partida, contra o Equador, participaram das atividades em campo. Os titulares realizaram um trabalho regenerativo.

Mais cedo, ainda em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, os jogadores da Seleção atenderam torcedores que aguardavam na porta do hotel onde a delegação está hospedada. O atacante Vinicius Júnior foi o mais aclamado, especialmente pelas crianças, mas outros nomes como o goleiro Alisson, o volante Casemiro, os zagueiros Marquinhos, Beraldo e Alexsandro, além do meia Raphinha, também foram bastante solicitados e corresponderam com fotos e autógrafos.

A delegação brasileira desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos por volta das 9h da manhã, após mais de seis horas de voo vindo de Guayaquil, no Equador, onde empatou por 0 a 0 na estreia de Carlo Ancelotti como técnico da equipe. O resultado somou um ponto à campanha brasileira nas Eliminatórias, levando a Seleção aos 22 pontos, ocupando a quarta colocação na tabela de classificação.

Com mais três treinos previstos antes da partida, Ancelotti busca ajustar a equipe para o confronto contra o Paraguai, que acontece na próxima terça-feira (10), às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

