Com maratona de jogos, Maracanã colocará gramado à prova antes da Seleção

Fluminense e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (17), pela 14ª rodada do Brasileirão, naquele que pode ser o primeiro de uma série de 14 jogos no Maracanã nos próximos 45 dias. A se confirmar a agenda cheia, a média chegará a um jogo a cada 3,2 dias, incluindo confrontos decisivos de mata-mata. E tudo isso antecedendo ao último jogo em casa do Brasil pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️Joelinton vê diferença entre Seleção Brasileira e Argentina: 'Isso favorece eles'

Nove partidas já estão asseguradas para o Maracanã no período: quatro do Flamengo, por Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil; e cinco do Fluminense, pelas mesmas competições nacionais e pela Copa Sul-Americana.

Outros quatro jogos que têm Flamengo ou Fluminense como mandantes devem ser realizados no estádio — a tabela do Brasileirão ainda não foi detalhada a partir da 16ª rodada. E o calendário prevê que o confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil aconteça na semana do dia 28 de agosto. Assim, caso Flamengo, Fluminense e/ou Vasco avancem, a chance de o estádio receber o jogo é enorme.

continua após a publicidade

A quantidade de partidas tem potencial para castigar o campo do Maracanã, que nos últimos anos tem recebido sucessivas críticas. O estádio ficou fechado duas vezes desde o início do ano passado para trocas de gramado, mas a sequência de partidas que costuma receber faz com que a medida tenha prazo de validade curto.

Jogo da Seleção no Maracanã atende a desejo de Ancelotti

O elevado número de jogos nas próximas semanas poderá ter impacto direto para a Seleção Brasileira. A pedido do técnico Carlo Ancelotti, a CBF levou para o Maracanã a partida diante do Chile, pela 17ª rodada das Eliminatórias, em 4 de setembro.

continua após a publicidade

Desde pelo menos a época de Tite, gramados em boas condições eram requisito fundamental para escolha de estádios para jogos da Seleção Brasileira. Nos últimos anos, a CBF chegou a requisitar que as arenas deixassem de receber jogos pelo menos dez dias antes de um jogo da Seleção. Desta vez, restará torcer para que o campo aguente.