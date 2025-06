Surpresa na primeira lista de convocados de Carlo Ancelotti, o zagueiro Alexsandro é um dos jogadores menos badalados do atual elenco da Seleção. Discreto, o defensor do Lille é pouco conhecido pelo grande público. Ou, pelo menos, era. No empate por 0 a 0 com o Equador nessa quinta-feira (5), o zagueiro teve atuação segura e se credenciou para seguir ocupando a posição ao lado de Marquinhos.

A primeira demonstração disso veio logo aos três minutos, quando os equatorianos cobraram falta perigosa pela esquerda e Alexsandro, com seu 1,92 metro, subiu soberano na área para afastar a bola de cabeça.

E os cortes seguros se repetiriam ao longo dos 92 minutos de partidas que se seguiram. Alexsandro ganhou os três duelos pelo chão e os dois pelo alto que disputou; não cometeu uma única falta no truncado jogo com os equatorianos; acertou 78 dos 82 passes que distribuiu; e efetuou quatro passes longos, acertando três deles. Os dados são do Sofascore.

A boa estreia de Alexsandro pela Seleção foi provavelmente a melhor notícia na partida dura e sem brilho de quinta-feira. Afinal, ele ajudou o Brasil, que vinha de incríveis 16 gols sofridos em 14 partidas, a passar incólume diante do Equador.

O zagueiro disse em entrevista coletiva da Seleção no início da semana que se inspira em Lúcio e Juan, e que tem Marquinhos, com quem dividiu a zaga no Equador, como atual referência.

— Dentro de campo é um líder, fora dele é um cara incrível também. Joguei contra ele na França, conversamos um pouco, trocamos camisa. É muito simpático, sou fã dele — declarou Alexsandro.

'Quero ganhar meu espaço na Seleção', diz Alexsandro

A discrição parece ser outra marca. "Parece clichê, mas eu venho para agregar, ganhar meu espaço pouco a pouco", declarou na mesma entrevista, sem querer projetar um possível lugar na Copa do Mundo de 2026.

Na véspera do jogo em Guayaquil, uma repórter local perguntou a jornalistas brasileiros como ela deveria se referir ao jogador, já que a pronúncia do nome era igual à de outro titular da Seleção, o lateral Alex Sandro. Houve quem dissesse que o próprio zagueiro gostaria de ser chamado de “Alex” — é assim que ele se apresenta no Instagram. Ao anunciar o time que entraria em campo no Monumental de Guayaquil, a Seleção o apresentou como Alexsandro Ribeiro. As credenciais do zagueiro, ao menos, estão dadas.