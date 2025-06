Equador e Brasil ficaram no 0 a 0 na noite desta quinta-feira (5), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais foi a falta de criação do time na estreia de Ancelotti pela Seleção Brasileira, e a não convocação de um ex-jogador do Flamengo gerou debate.

Sem atuar há mais de 1 ano por conta de investigações referentes a um possível envolvimento com apostas, Lucas Paquetá ficou de fora da primeira lista do técnico Carlo Ancelotti. Antes da investigação, ele vinha sendo convocado regularmente por outros treinadores.

Após uma partida com pouco repertório ofensivo da Seleção Brasileira, a web começou a debater a ausência de Lucas Paquetá. Muitos foram a favor da decisão, pela falta de ritmo de jogo, mas teve quem defendeu que o meia deveria ter sido levado mesmo assim.

Paquetá em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja opiniões da web sobre ausência de Lucas Paquetá na Seleção Brasileira

Após a saída de campo de Equador 0 a 0 Brasil, Vini Jr e Casemiro falaram sobre a chegada do Italiano. A fala foi comentada por Luís Roberto, que narrou a partida.

- Os depoimentos dos jogadores da Seleção Brasileira vão ao encontro do que a gente tem falado sobre essa questão do ambiente, da atmosfera que a Seleção está vivendo. Olha… nesses últimos 2 anos e meio, eu não senti nada parecido no contato com a delegação brasileira - disse Luís Roberto.

Vini e Casemiro celebraram a chegada de Ancelotti. Os dois já tinham trabalhado com o italiano no Real Madrid. O volante aproveitou para celebrar o retorno ao time, enquanto Vini Jr pediu tempo e paciência para que o novo treinador possa trabalhar.