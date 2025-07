Neymar decidiu a vitória do Santos diante do Flamengo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (16). Na Vila Belmiro, o camisa 10 marcou o gol da vitória alvinegra, já na reta final da partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão. O jogador teve a atuação elogiada por Tiago Leifert, em live no seu canal no Youtube, "Tiagol".

- Bom dia muito triste para os haters do Ney. Bom dia a todos. “Ah, não fez nada demais… é só um golzinho.” Já estão pedindo ele de volta pra Seleção. Quem disse que ele saiu da Seleção? Ele nunca saiu da Seleção. Como é que ele vai voltar se ele nunca saiu? E mais: ele nunca sairá da Seleção. Caiam na real, bebês. É o Ney. 90 minutos. Decidiu contra o Flamengo, líder do campeonato, que até anteontem estava jogando o Mundial. Como assim “não é nada demais”? Bom dia! Hoje eu quero ver vocês aí, ó, dando pirueta pra falar mal do Ney no chat. Tá liberado, hein? Quem conseguir falar mal do Ney, eu vou colocar na tela!

- Neymar como camisa 10, como líder do time, frio, calculista, contra o cansaço e recuperado de lesão. Traz da esquerda para a direita e espera o momento certo para bater. Os zagueiros vão desmontando, tentando adivinhar o momento da batida e ele segura e bate para o gol. Um gol para o torcedor brasileiro por todo país se encher de esperança, será que o 10 da Copa do Mundo voltou? Um gol com jeitinho dele - narrou Villani.

Favorito em campo, o time carioca contou com a posse da bola em seu domínio durante grande parte do jogo. Entretanto, parou no Menino da Vila que, com muita categoria, tirou dois marcadores da jogada e estufou a rede do gol de Rossi.

Com o triunfo, o Peixe chegou aos 14 pontos, ainda na parte inferior da classificação. Já o Flamengo segue com os mesmos 27 que iniciou a rodada, e pode perder a liderança.

Neymar comemora gol da vitória