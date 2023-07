A Seleção Brasileira feminina superou a China em jogo-treino realizado na tarde de quinta-feira em Gold Coast, na Austrália (madrugada no Brasil). Em duelo que teve três tempos de 30 minutos, a equipe comandada por Pia Sundhage venceu por 3 a 0. A meio-campista Luana e as defensoras Kathellen e Rafaelle balançaram as redes.