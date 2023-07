A última partida da fase de grupos será contra a Jamaica, no dia 2 de agosto, em Melbourne, no AAMI Park. O estádio tem capacidade para 24.870 pessoas e foi inaugurado em 2010. Casa do Melbourne City e Western United, entre outros times de Rúgbi, recebeu, em 2012, o prêmio de 'estádio mais icônico e relevante culturalmente do mundo' no World Stadium Congress, em Doha, no Catar.