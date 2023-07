O último jogo do São Paulo no estádio do adversário foi contra o Água Santa, nas quartas de final do Campeonato Paulista, quando utilizaram a casa palmeirense emprestada. Nessa partida, Giuliano Galoppo se machucou gravemente no joelho e precisou passar por cirurgia. Estima-se que ele só deva retornar até o final do ano. Além disso, Wellington Rato sentiu fortes câimbras, mas nada grave.