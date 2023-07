Sendo assim, o São Paulo já arrecadou R$ 9,7 milhões com a Copa do Brasil. Como o Tricolor estreou somente na terceira fase, se for campeão - além do título inédito -, o prêmio total chegaria a R$ 88,7 milhões. A premiação da Copa do Brasil deste ano será maior que a de 2022. Ao todo, a CBF vai distribuir R$ 416,9 milhões entre os 92 clubes participantes.