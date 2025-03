Seleção Brasileira empata com o Uruguai na estreia no Sul-Americano sub-17

A Seleção Brasileira empatou por 1 a 1 com o Uruguai na noite desta sexta-feira (28), na estreia do time pelo Sul-Americano sub-17, no Estádio Olímpico Jaime Morón León, na Colômbia. O Brasil está no Grupo B, ao lado de Uruguai, Bolívia, Venezuela e Equador.

O jogo teve dois tempos distintos. Na primeira etapa, a equipe celeste dominou as ações em campo, enquanto o Brasil sofria para criar jogadas de ataque e ainda era pressionado na defesa.

Assim, no fim do primeiro tempo, o Uruguai conseguiu abrir o placar após linda jogada de Nicolás Azambuja, que invadiu a área, deixou dois zagueiros no chão e chutou sem defesa.

Na volta para a etapa final, a mudança de postura do Brasil fez toda a diferença. A seleção subiu a marcação, passou a pressionar a saída de bola da equipe uruguaia e foi empilhando chances de gol. Aos dez minutos, Ruan Pablo aproveitou um rebote para deixar tudo igual.

Com o resultado, ambas as equipes somaram um ponto. A Venezuela, que venceu a Bolívia por 2 a 0, lidera com três pontos. O Equador, por enquanto, é o único time que ainda não entrou em campo.

O Brasil volta a jogar no domingo, contra a Bolívia, às 18h30 (de Brasília), no mesmo estádio. No mesmo dia e local, Uruguai e Equador se enfrentam às 21h.

O Sul-Americano Sub-17 não decide apenas o campeão continental, mas também distribui vagas para o Mundial da categoria. Ao longo da competição, sete seleções sul-americanas garantirão seu passaporte para o torneio mundial, tornando cada partida ainda mais decisiva para as equipes envolvidas. O Brasil é o maior campeão da história da competição, com 13 títulos, incluindo o último, em 2023.