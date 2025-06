O técnico Arthur Elias comemorou a quarta colocação da Seleção Brasileira Feminina no ranking da Fifa, divulgado nesta quinta-feira (12). Para ele, a nova posição reflete a evolução do futebol feminino no país, mas também reforça a necessidade de manter o foco, de olho nos próximos desafios, como Copa América e Copa do Mundo.

— É um sentimento de muito orgulho, felicidade, orgulho do trabalho das nossas jogadoras e de toda a comissão técnica. Há muitos anos o Brasil não figurava nessa posição. Isso reflete os resultados recentes e a evolução da nossa seleção, que vem quebrando tabus, reacendendo o orgulho do torcedor e fortalecendo nossa identidade. Para mim, foi até uma surpresa, esperava que íamos subir, mas não imaginava até onde. Essa quarta colocação aumenta nossa confiança, reforça a atmosfera positiva que estamos construindo em torno da equipe. Mas, claro, mantendo os pés no chão, sabemos que ainda há muito trabalho pela frente para alcançar nosso objetivo final — disse o treinador.

Arthur Elias instrui jogadoras no amistoso Brasil vs Japão - Bragança Paulista. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Sob comando do ex-técnico do Corinthians, a Seleção tem 29 jogos, 19 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. No ranking, foi a equipe que mais cresceu, saltando quatro posições desde o prata olímpico nos Jogos de Paris.

— Temos mantido dois processos paralelos: os resultados de curto prazo e o desenvolvimento de um projeto de longo prazo. Desde o início, deixei claro que os resultados recentes não refletiam o verdadeiro talento das jogadoras brasileiras. Desde 2008, tivemos muitos obstáculos que não traduziam a qualidade do nosso futebol. Com organização, uma mudança na mentalidade e um ambiente mais leve e comprometido, conseguimos não só obter resultados mais expressivos, mas também criar uma base sólida para o futuro – especialmente visando a Copa do Mundo de 2027. Estou muito satisfeito com a evolução das atletas, que têm crescido individualmente e como equipe, com uma variedade de jogadoras bastante promissoras — projetou ele.

Próximos jogos da Seleção feminina

O próximo desafio do Brasil será diante da França, em 27 de junho, às 16h10, no Estádio dos Alpes, em Grenoble, na França.

Em julho, a Seleção disputa a Copa América feminina, no Equador, em busca do nono título do torneio. A hegemonia brasileira a competição é reconhecida por Arthur.

— Entrar na Copa América com esse posicionamento no ranking, com vitórias importantes, nos dá uma confiança ainda maior. Temos um jogo difícil contra a França, mas o grupo está unido, coeso e muito bem preparado para enfrentar qualquer adversário. A história da seleção brasileira na Copa América nos coloca como favoritos, e nosso foco é manter essa tradição, respeitando cada equipe, entendendo as nuances do futebol sul-americano, como altitude e diferentes tipos de gramado. Essas experiências e o trabalho de preparação nos colocam em uma posição muito favorável para conquistar mais uma taça — disse.