CBF ainda não definiu substituto de Dorival, mas Seleção tem pressa

Ednaldo Rodrigues demitiu Dorival Júnior do comando da Seleção Brasileira e agora, a menos de 15 meses da Copa do Mundo de 2026, terá que repensar o rumo do Brasil para tentar voltar a conquistar um Mundial, algo que não acontece desde 2002. Mas o presidente da CBF tem um tempo ainda mais exíguo para decidir quem comandará Seleção.

Em junho, o Brasil volta a campo pelas Eliminatórias — enfrentará Equador e Paraguai — ainda sem a classificação matemática à Copa assegurada. A Seleção corre poucos riscos de ficar de fora do Mundial, mas o novo treinador terá poucos jogos para preparar o time para a Copa do Mundo: ao todo, restam apenas mais seis Datas Fifa até lá.

Ednaldo diz que CBF ainda não fez contato por novo técnico da Seleção

Após a goleada por 4 a 1 sofrida diante da Argentina, os nomes do italiano Carlo Ancelotti e do português Jorge Jesus começaram a circular como como os mais cotados para assumirem a Seleção Brasileira — Ancelotti é o preferido de Ednaldo Rodrigues desde o fim da Copa do Mundo do Catar —, mas o presidente da CBF assegura que ainda não tratou com ninguém para assumir o cargo deixado por Dorival.

— É a partir de agora vamos trabalhar na busca de um substituto. Aquilo tudo que era colocado, que tinha contato com A, com B, com C, isso em momento algum passou nem pelo presidente, e nem por alguém que o presidente tenha determinado. A partir de agora, sim, que vamos buscar um substituto para dar continuidade ao trabalho da Seleção Brasileira.

O coordenador de Seleções, Rodrigo Caetano, permanece no cargo e terá função de ajudar Ednaldo na busca por um substituto para Dorival. Nesta sexta-feira (28) Caetano ficou ao lado do presidente da CBF durante o anúncio da saída do treinador. O coordenador não se pronunciou, e a sua presença ao lado do mandatário foi uma forma de demonstrar que a Seleção Brasileira não está completamente à deriva.

