Galvão analisa saída de Gerson do Flamengo e projeta situação do meia na Seleção

Gerson não será mais jogador do Flamengo após o fim do Mundial de Clubes. Segundo a confirmação do Lance!, o meia aceitou a proposta do Zenit, da Rússia, que irá pagar a multa rescisória, avaliada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões na cotação atual). A atitude jogador desagradou Galvão Bueno, que analisou o ainda o momento do volante na Seleção com a chegada de Ancelotti.

continua após a publicidade

➡️ Dono de canal, Galvão anuncia transmissão de jogos de futsal da Seleção

- A posição dele na Seleção Brasileira, a confiança que ele já tinha dos outros técnicos e que ganhou do técnico que acaba de chegar. É claro que todos tem o direito de fazer seus grandes contratos e pensar na sua independência financeira e sua solidez futura. Mas acho que é um jogador que com o momento que passa no futebol brasileiro, não seja a melhor opção jogar na Rússia. Não é questão do Flamengo. Pela posição dele de ser capitão do Flamengo, de ser o jogador, junto com o Arrascaeta, o mais importante. Mas a posição que ele tem na Seleção, a representatividade do futebol brasileiro. Então eu acho uma atitude infeliz, mas respeito sempre a questão financeira de alguém fazer um grande contrato.

Gerson, do Flamengo, durante a partida pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️Simule os resultados do Mundial de Clubes

Flamengo x Seleção

Galvão começou a responder a pergunta do Lance! antes mesmo dela chegar ao fim. O tom do jornalista deixou uma sensação de decepção com a escolha de Gerson. Flamenguista, Galvão deixou claro que o maior problema para o jogador é com a Seleção. O jogador foi titular com Dorival e seguiu sendo utilizado com o novo treinador Ancelotti.

continua após a publicidade

Durante a sua resposta, o jornalista citou o banimento da Rússia do futebol, e questionando o sentido de um jogador se transferir para um time daquele país. Galvão pesou também as questões políticas de guerra que o país enfrenta. Apesar disso, o narrador não deixou defender o direito do volante de aceitar um contrato financeiro tão atrativo.

A fala de Galvão Bueno foi durante o lançamento do canal "N Sports", que tem o narrador como sócio. Na "N Sports", o agora sócio Galvão Bueno participará das decisões estratégicas e de conteúdo, qualificando a linha editorial, assim como no desenvolvimento de novos produtos.

continua após a publicidade

- Estou muito feliz e empolgado em poder fazer parte da construção de um negócio dessa importância. É um verdadeiro privilégio estar ao lado de profissionais extremamente qualificados e de disciplinas diversas, o que na minha visão agrega ainda mais valor ao projeto. O melhor de tudo é que estamos todos unidos por uma paixão que nos move: criar algo grandioso e transformador. Tenho a oportunidade de trazer também para perto pessoas de minha inteira confiança, como a minha CEO, Leticia Galvão Bueno, por exemplo. Vamos juntos produzir conteúdo de alta qualidade e multiplataforma, elevando cada vez mais o nível daquilo que entregamos ao nosso público.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na atual fase da carreira, em que não tem vínculos exclusivos, Galvão pode ser visto comandando o programa Galvão e Amigos, da Bandeirantes, e narrando jogos da Copa do Brasil e do Brasileirão Série A no Prime Video, serviço de streaming da Amazon. A agenda de trabalho em breve será complementada com projetos que já estão sendo estudados com a direção da "N Sports".