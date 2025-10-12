Carlo Ancelotti promove mudança na escalação da Seleção no último treino em Seul
O Brasil encara o Japão na próxima terça-feira (14), no Estádio de Tóquio
A Seleção Brasileira chegou ao Japão neste domingo (12) para a disputa do último amistoso desta Data Fifa.
O time entra em campo diante dos japoneses na próxima terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília), no Estádio Nacional de Tóquio.
Antes de seguir viagem para a capital japonesa, a equipe realizou a última atividade em Seul, que contou com uma novidade na escalação: a entrada de Hugo Souza no gol.
Na coletiva de anúncio da convocação para os dois jogos, o técnico Carlo Ancelotti já havia antecipado que o goleiro do Corinthians seria o titular nesta partida.
Hugo Souza foi convocado pela terceira vez por Carlo Ancelotti. A primeira havia ocorrido justamente na estreia do treinador à frente da Seleção Brasileira, quando o goleiro retornou à lista após quase sete anos de ausência.
Em março de 2023, o atacante Yuri Alberto também foi chamado, na ocasião por Ramón Menezes, para o amistoso contra o Marrocos.
O último goleiro do Corinthians convocado para a Seleção havia sido o ídolo Cássio, que disputou a Copa do Mundo de 2018 e integrou o elenco campeão da Copa América de 2019.
Escalação:
Na última sexta-feira (10), a Amarelinha goleou a Coreia do Sul por 5 a 0, com dois gols de Estêvão, dois de Rodrygo e um de Vini Jr. Bento foi o goleiro titular da equipe.
A vitória por cinco gols de diferença não acontecia desde 9 de outubro de 2020, quando o Brasil derrotou a Bolívia pelo mesmo placar, na Neo Química Arena, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.
Com a alteração no gol, Ancelotti deve repetir a escalação da vitória sobre os coreanos, com: Hugo Souza; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Vini Jr., Matheus Cunha e Estêvão.
O camisa 20 da Seleção, Estêvão, será reavaliado por conta de um quadro gripal, mas, a princípio, não preocupa. Caso não tenha condições de jogo, Lucas Paquetá deve ser o substituto.
