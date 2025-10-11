Europeus reagem a atitude de Cristiano Ronaldo pela seleção: ‘Não muda’

Líder do Grupo F, a seleção de Portugal derrotou a Irlanda pela 3ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Com um gol de Ruben Neves nos acréscimos, o confronto ficou marcado pelo pênalti desperdiçado pelo astro Cristiano Ronaldo. Nas redes sociais, os torcedores repercutiram a cobrança do camisa 7.

No decorrer da segunda etapa, Francisco Trincão arriscou uma finalização que acabou bloqueada pelo braço do jogador adversário. Cristiano Ronaldo arriscou uma cobrança no meio no gol e acabou parando na defesa do goleiro Kelleher, que tirou com os pés.

Um dos internautas lembrou que o defensor já defendeu cobranças de pênalti de grandes batedores como Bruno Fernandes e Mbappé. Na visão de outro torcedor, o pênalti desperdiçado por Cristiano Ronaldo não anula o fato de que ele é o melhor jogador da história.

Veja as reações do pênalti perdido por Cristiano Ronaldo

Tradução: Cristiano Ronaldo perder o pênalti não muda o fato de que ele é o maior jogador de todos os tempos

Tradução: O catálogo de defesas de pênaltis do Kelleher é insano. Tem Ronaldo, Mbappé e Bruno, tudo no espaço de 1 ano, cara

Tradução: Um pênalti com minha vida em jogo, ainda escolho Ronaldo. Não se enganem.

Tradução: Cristiano Ronaldo perde pênalti contra a Irlanda

Tradução: Ronaldo meu goat errando um gol, um pênalti não marcado corretamente. Um coração tão grande

Após o pênalti desperdiçado, Rúben Neves marcou um bonito gol de cabeça e garantiu a vitória de Portugal, que segue com 100% de aproveitamento no Grupo F. Apenas o primeiro colocado garante uma vaga direta para a Copa do Mundo de 2026.

Como foi Portugal x Irlanda

Texto por: Marcos Vinícius

O primeiro tempo foi de amplo domínio de Portugal, que criou as principais oportunidades, mas esbarrou na falta de precisão nas finalizações e na boa atuação defensiva da Irlanda.

A primeira grande chance veio aos 16 minutos: Cristiano Ronaldo arriscou de fora da área e acertou a trave. No rebote, Bernardo Silva apareceu com o gol praticamente aberto, mas acabou desperdiçando, mandando para fora.

A Irlanda respondeu aos 25 minutos, quando Molumby arriscou um chute forte de longa distância, levando perigo ao gol de Diogo Costa — a bola passou por cima, raspando o travessão.

Portugal seguiu controlando a posse e tentando furar a defesa irlandesa. Aos 32, Pedro Neto finalizou de fora da área, mas o goleiro Kelleher defendeu com tranquilidade. Perto do intervalo, aos 43, Bruno Fernandes também tentou de média distância, exigindo nova intervenção segura do arqueiro irlandês.

Antes do apito final da primeira etapa, Bernardo Silva ainda teve outra boa oportunidade dentro da pequena área, aos 45 minutos, mas foi bloqueado pela defesa. Apesar da pressão e do volume de jogo, a seleção portuguesa foi para o intervalo sem conseguir abrir o placar.

Portugal voltou do intervalo mantendo a postura ofensiva e pressionando a Irlanda em busca do gol. Logo aos 52 minutos, após confusão dentro da área, Cristiano Ronaldo teve boa chance para abrir o placar, mas finalizou ao lado da trave.

Aos 58, em rápido contra-ataque, Rúben Neves arriscou de fora da área e obrigou Kelleher a fazer boa defesa em dois tempos. No lance seguinte, o goleiro irlandês voltou a se destacar ao impedir o gol em chute potente de Vitinha, também de média distância.

O domínio português era total. Aos 70 minutos, Semedo cruzou com precisão e Cristiano Ronaldo, livre na pequena área, desperdiçou mais uma oportunidade ao mandar para fora. Pouco depois, aos 72, os lusos intensificaram a pressão e foram premiados com um pênalti após finalização de Francisco Trincão ser bloqueada com o braço por O’Shea.

Após revisão do VAR e confirmação da penalidade, Cristiano Ronaldo assumiu a cobrança, mas parou em Kelleher, que defendeu com firmeza e manteve o empate no placar.

Cristiano Ronaldo lamentando pênalti perdido na partida entre Portugal e Irlanda (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Quando o jogo já se encaminhava para o fim, Portugal finalmente encontrou o caminho do gol. Aos 90 minutos, Francisco Trincão levantou na área e Rúben Neves apareceu de cabeça para marcar, decretando a vitória portuguesa por 1 a 0 e coroando a insistência da equipe diante de uma Irlanda que resistiu até o último instante.