Olho neles, Ancelotti: destaques da semana têm Martinelli, Militão e Andreas Pereira
Seleção Brasileira fará dois amistosos no mês de outubro
Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, o Lance! apresenta a série "Olho Neles, Ancelotti!", destacando os jogadores brasileiros que podem estar nos planos do técnico Carlo Ancelotti para o torneio, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.
A coluna trará análises semanais sobre atletas que vêm se destacando e que têm chances de integrar a lista da Seleção Brasileira até junho de 2026.
Andreas Pereira
Andreas Pereira mostrou nesta semana que sua contratação foi acertada. Na quarta-feira, deu uma assistência para Gustavo Gómez abrir o placar da vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, na Argentina, pela Libertadores. No sábado, foi protagonista na vitória do Palmeiras. Com dois chutes de fora da área, transformou o resultado em goleada por 4 a 1 sobre o Fortaleza.
Martinelli
Na Inglaterra, Gabriel Martinelli foi responsável por evitar a derrota do Arsenal para o Manchester City. O ponta entrou aos 35 minutos da etapa final, com o placar desfavorável em 1 a 0, e mudou o roteiro do jogo nos acréscimos ao fazer um lindo gol de cobertura, garantindo o 1 a 1.
Casemiro
Outro brasileiro que foi personagem da rodada do Campeonato Inglês foi Casemiro, na vitória do Manchester United sobre o Chelsea. Aos 36 da primeira etapa, o volante ampliou de cabeça: após levantamento para a área e um desvio de Luke Shaw, o volante apareceu livre para testar firme e fazer 2 a 0. O brasileiro, porém, acabou expulso aos 49 do segundo tempo; já advertido, segurou Andrey Santos e interrompeu um ataque promissor do Chelsea, recebendo o segundo cartão amarelo.
Militão
Na vitória do Real Madrid sobre o Espanyol, por 2 a 0, pelo Campeonato Espanhol, os brasileiros foram destaque. O time madrilenho abriu o marcador aos 22 minutos com um golaço: Éder Militão arrancou desde a intermediária e acertou um míssil no ângulo do Espanyol. Foi um belíssimo gol do zagueiro brasileiro, o primeiro dele na temporada, interrompendo um jejum que vinha desde setembro de 2024, quando havia balançado a rede contra o Atlético de Madrid.
Vini Jr e Rodrygo
Depois, Vinicius Jr., deu belo passe para Mbappé, que finalizou ao gol e ampliou a vantagem do Real.
Entre as mudanças promovidas no segundo tempo, a que mais chamou atenção foi a entrada de Rodrygo no lugar de Vini Jr., sinalizando que o “Rayo” deverá disputar minutos pela ponta esquerda com Vinicius.
