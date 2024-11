Seleção Brasileira confia em retrospecto na Bahia para superar o Uruguai

A Seleção Brasileira espera fechar em alta um ano que se desenvolveu conturbado. Depois de iniciar a temporada no limite da zona de classificação à próxima Copa do Mundo, o time de Dorival Júnior pode encerrar 2024 até mesmo na vice-liderança das Eliminatórias. Para tanto, precisa vencer o Uruguai nesta terça-feira (19) e torcer por um tropeço da Colômbia, que recebe o Equador. Superar a Celeste não será uma tarefa fácil, mas a escolha pela Arena Fonte Nova ao menos dá uma vantagem histórica.

Isso porque o Brasil nunca perdeu uma única partida que disputou na Bahia. Ao todo, a Seleção Brasileira realizou 21 jogos em Salvador, com 15 vitórias e seis empates. Foram incríveis 63 gols marcados e apenas 21 sofridos.

O próprio Uruguai já foi vítima do Brasil na capital baiana. Até aqui, as duas equipes se enfrentaram duas vezes por lá, com uma vitória brasileira e um empate. O primeiro jogo aconteceu pela Copa América de 1983, com empate por 1 a 1. Em 1995, a Seleção superou os uruguaios por 2 a 0 em amistoso.

Seleção Brasileira quer terminar a temporada em alta e aposta no retrospecto (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

André alerta Seleção para 'jogo diferente'

No sábado, o volante André — que tem boas chances de voltar à titularidade no jogo desta terça-feira — falou sobre a invencibilidade do Brasil em jogos na Bahia. O jogador enalteceu os números, mas pregou cautela.

— É importante ter esses números aqui, mas é uma partida totalmente diferente. É um ano diferente — ressaltou o volante do Wolverhampton, que nasceu justamente na Bahia.

— A equipe do Uruguai é uma equipe que hoje se defende muito bem, e acaba que o jogo fica de muito contato. Nos dois jogos mais recentes nós não temos números muito bons contra eles, mas aqui o nosso time evoluiu, nosso time está melhorando, estamos fazendo bons jogos — considerou. Desde o ano passado, a Seleção Brasileira perdeu uma para os uruguaios (2 a 0, pelas Eliminatórias) e empatou outra (0 a 0, pela Copa América).