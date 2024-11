Marquinhos faz apelo à torcida: ‘Não abandone a Seleção Brasileira’

Marquinhos pediu para a torcida não desistir da Seleção (Foto: Vitor Silva/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 17:51 • Salvador

Capitão da Seleção Brasileira, o zagueiro Marquinhos fez um apelo neste domingo (17), a dois dias do confronto com o Uruguai. O defensor pediu ao torcedor brasileiro para não abandonar o time e tampouco perder a esperança nos momentos em que “o futebol não vem”.

Chopp Brahma Express Chopp Brahma Express Futebol em casa fica melhor com Chopp Brahma Express! Cupom LANCECHOPP para R$ 50 OFF. Bora pedir? Agendar meu Chopp Brahma!

Quero saber mais!

➡️Confira o ranking dos 5 jogadores com maiores salários da Seleção Brasileira

— É um pedido: não abandone a Seleção Brasileira. Não deixe de lado a Seleção Brasileira. É o meu terceiro ciclo de Copa do Mundo, e eu posso dizer com toda certeza que todos que estão aqui vindo vestir essa camisa da Seleção Brasileira estão vindo com muito orgulho, com muita fé, com muita esperança, com muita dignidade. A gente vive o nosso momento aqui como se fosse o último da nossa vida, como se fosse uma oportunidade única.

Marquinhos fez o pedido logo no início da entrevista coletiva que concedeu em Salvador, onde o Brasil se prepara para o último jogo do ano. Na terça, o time encara o Uruguai pela 12ª rodada das Eliminatórias.

— A gente vê que tem muita gente que torce mesmo, que está acompanhando a Seleção Brasileira. A gente vê lá na porta do nosso hotel a criançada com muito orgulho de ver os jogadores ali. Então, não percam nunca essa paixão pela Seleção Brasileira, que isso é o Brasil, isso é o brasileiro — acrescentou o zagueiro.

Marquinhos durante A chegada da Seleção Brasileira a Salvador (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Instabilidade da Seleção tem gerado desconfiança no torcedor

Nos últimos anos, o interesse da torcida na equipe nacional tem decaído. A oscilação na tabela de classificação das Eliminatórias — quarto colocado com 17 pontos, o Brasil pode terminar a rodada em segundo ou até mesmo na sexta posição —, e o acúmulo de exibições pouco convincentes, tem feito o torcedor reclamar bastante do time.

Marquinhos, contudo, assegurou que os jogadores têm se dedicado bastante ao time, e por isso reiterou o pedido de apoio.

— Cada vez que eu venho aqui eu venho com muito orgulho, fico muito feliz. Vestir a camisa da Seleção Brasileira é um momento, é um privilégio para todos que estão aqui. É um momento de muita alegria, de muita felicidade — disse o zagueiro.

— Às vezes, o resultado não vem, é difícil. Tem momentos de oscilação, alguns momentos melhores, outros momentos piores, mas a gente veste essa camisa com muita dignidade. E eu acho que, por mais que muita coisa influencie para que perca a esperança na Seleção Brasileira, a gente pede para que todos não percam, que a gente vai continuar trabalhando, batalhando.