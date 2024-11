Abner aposta em entrosamento para ajudar Vini Jr. na Seleção Brasileira

Abner é o novo titular da lateral esquerda na Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 18:48 • Salvador

Titular dos últimos três jogos da Seleção Brasileira, o lateral-esquerdo Abner já se mostra plenamente à vontade na equipe, mas admite que ainda precisa melhorar o entrosamento com o atacante Vinicius Jr. O jogador do Real Madrid atua pelo mesmo lado do campo, mas tem tido dificuldades em mostrar todo o seu futebol quando atua pelo time nacional. Uma boa parceria com Abner pode mudar isso.

— É um privilégio poder jogar com grandes jogadores. O Vinícius é um deles, se não for o melhor do mundo hoje. Meu papel ali é dar o suporte, fazer com que o jogo do Vinícius fique mais confortável. Talvez uma movimentação para liberar espaço, para que ele tenha esse um contra um, que é muito forte — considerou Abner neste domingo, em Salvador.

Apesar disso, Abner reconheceu que ainda precisa jogar mais com Vini Jr. para poder deixar o atacante mais à vontade. Em outubro, quando Abner estreou pela Seleção Brasileira, o atacante do Real Madrid havia sido cortado por estar lesionado.

Abner e Vini Jr. só jogaram juntos uma vez na Seleção

— Eu joguei um jogo só com o Vinicius (quinta-feira, no empate por 1 a 1 com a Venezuela). Acho que tem que buscar um pouquinho mais de entrosamento — lembrou o lateral esquerdo. Na partida em Maturín, Vini Jr. fez um bom primeiro tempo, mas caiu de rendimento na etapa final, quando inclusive desperdiçou uma cobrança de pênalti.

— Foram 90 minutos só ainda, mas eu acho que jogar com os grandes jogadores deixa a situação um pouco mais fácil. Só com mais jogos a gente vai conseguir encontrar esse pouquinho de entrosamento — reiterou Abner.

— A principal função minha ali é facilitar um pouquinho. O entrosamento vai vir com a sequência de jogos — previu o lateral-esquerdo, que atualmente defende o Lyon.