Vídeo de treino da Seleção Brasileira de Ancelotti viraliza: ‘Vergonha histórica’

Um vídeo de um treino da Seleção Brasileira de Ancelotti viralizou muito nas redes sociais nesta terça-feira (2). O grupo iniciou os trabalhos na Granja Comary para os últimos dois desafios nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A Seleção Brasileira de Ancelotti tem um fator diferente do que o povo está acostumado: uma comissão técnica estrangeira. Foi justamente isso que chamou atenção dos internautas no vídeo viral da web. Em um elenco formado por jogadores que atuam em diferentes ligas, as instruções também são passadas em mais de um idioma.

Quando o vídeo viralizou nas redes sociais, o debate esquentou entre os internautas. Alguns trataram como vergonha a Seleção Brasileira de Ancelotti, pentacampeã do mundo, ter treino em outra língua que não seja o português. Outros não deram bola, e disseram que o importante é o desempenho em campo. Veja abaixo.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

Veja reação dos torcedores com vídeo de treino da Seleção Brasileira de Ancelotti

Detalhes da atividade

Como de praxe, apenas os primeiros 15 minutos da atividade no CT da Seleção em Teresópolis foram abertos à imprensa. Nesse período, parte dos jogadores trabalharam sob as instruções de Paul Clement, um dos auxiliares de Carlo Ancelotti. Clement é inglês, e no campo se comunicou com os atletas em seu idioma nativo e arriscando também o português — além do clássico portunhol.

— Espacio, espacio! — orientou Clement, pedindo para que a troca de passes entre jogadores como Estêvão, Richarlison, Andrey, Casemiro e João Pedro acontecesse com movimentação maior entre os jogadores. E, quando isso acontecia, ele aprovava:

— Good! Muito bom!

O grupo de jogadores também contou com uma ajuda importante: Casemiro. O volante trabalhou um bom tempo com Clement no Real Madrid de. Assim, ele já conhece a dinâmica dos treinos e ajudou os “novatos” no posicionamento da Seleção Brasileira de Ancelotti.

O técnico Carlo Ancelotti acompanhou esse trabalho de perto, mas sem falar uma única palavra. Mesmo debaixo de uma chuva fina, ele ficou a cerca de dez metros dos jogadores, com as mãos no bolso e a cabeça coberta por um boné e pelo capuz do agasalho.