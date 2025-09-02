Galvão se choca ao vivo com fala de colega sobre jogador do Flamengo: ‘Desespero’

Galvão Bueno se chocou ao vivo com a fala de um colega sobre Samuel Lino, do Flamengo, na Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti. Marco Rodrigues Bodão não concordou com a convocação do jogador do Rubro-Negro, e sua opinião impressionou o lendário narrador.

Durante o programa "Galvão e Amigos", na Band, a pauta era Samuel Lino, do Flamengo, na Seleção Brasileira. Bodão classificou a convocação como "carência" e Galvão Bueno ficou chocado.

- Conhecemos muito pouco, mas o Brasil é tão carente que chamaram o Samu - começou Bodão.

- Pera aí, pera aí. Conhecemos pouco, mas o Ancelotti deve ter cansado de ver ele jogar no Atlético de Madrid - retrucou Galvão Bueno.

- Espero que sim. Acho que é meio desespero. Não temos jogador nessa posição - disparou Bodão.

- Desespero?? Desespero com o time classificado para Copa do Mundo? Voce pode usar precipitação, mas desespero? - respondeu Galvão Bueno.

Galvão Bueno se chocou com fala de Bodão sobre jogador do Flamengo (Foto: Reprodução Band)

Jogador do Flamengo foi chamado após corte de Matheus Cunha

Este é quarto corte que Carlo Ancelotti é obrigado a fazer na Seleção Brasileira desde que anunciou a lista de convocados na segunda-feira (25). Horas após o anúncio, Joelinton teve problema muscular em partida do Newcastle com o Liverpool. No mesmo dia, Alex Sandro, do Flamengo, sentiu a panturrilha. Jean Lucas, do Bahia, foi chamado para ocupar a vaga do volante, mas a comissão técnica optou por não convocar ninguém para o lugar do lateral.

Na sexta-feira (29), outro lateral foi cortado. Dessa vez foi Vanderson, do Monaco. Vitinho, do Botafogo, foi chamado. Samuel Lino, do Flamengo, na Seleção Brasileira, é outra novidade.

A Seleção Brasileira se apresentou na Granja Comary na noite deste domingo (31), e no dia seguinte começou a preparação para os jogos com Chile e Bolívia.