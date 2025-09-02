CBF anuncia show de estrela brasileira antes de Brasil x Chile no Maracanã

A cantora Ivete Sangalo realizará uma apresentação musical antes da partida entre as seleções do Brasil e do Chile no estádio do Maracanã, nesta quinta-feira (4). A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) e o show será realizado antes do apito inicial. Segundo a última parcial divulgada, 45 mil ingressos já foram vendidos para o evento.

A artista baiana foi escolhida para o espetáculo devido à sua histórica ligação com o futebol brasileiro. Após a conquista da Copa do Mundo em 2002, a cantora natural de Juazeiro, na Bahia, recepcionou a delegação brasileira em um trio elétrico em Brasília, participando das celebrações nas ruas da capital federal.

Ivete Sangalo fará apresentação musical antes de Brasil x Chile (Foto: Divulgação)

Além disso, a música "Festa", lançada por Ivete em 2001, embalou as celebrações da conquista do pentacampeonato da Seleção Brasileira em 2002. O presidente da CBF, Samir Xaud, explicou a escolha por Ivete;

- A Ivete está entre as vozes mais conhecidas do Brasil e ninguém melhor do que ela para abrilhantar ainda mais o espetáculo. Ela sempre foi uma torcedora da Seleção Brasileira e tenho certeza de que vai levantar o Maracanã - declarou.

Em resposta, Ivete Sangalo agradeceu e manifestou satisfação com o convite.

- O futebol tem uma relação direta com a energia da minha música. Será um prazer cantar no Maraca para uma torcida gigante - celebrou "Veveta".]

Brasil x Chile tem 45 mil ingressos já vendidos

A Seleção Brasileira se despede do público nacional em 2025 com casa cheia. O duelo entre Brasil e Chile, válida pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 já conta com 45 mil ingressos vendidos.

Esse será o primeiro jogo da Seleção sob comando do técnico Carlo Ancelotti em território brasileiro — e o palco escolhido não poderia ser outro: o estádio mais icônico do país.