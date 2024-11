Seleção Brasileira ainda não marcou gol no Uruguai de Marcelo Bielsa

Em julho, Brasil ficou no 0 a 0 com o Uruguai e deu adeus à Copa América (Kevork Djansezian/AFP)







Copiar Link

Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 17/11/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira tem boas chances de terminar o ano próxima da vaga para a Copa do Mundo de 2026. Se vencer o Uruguai na terça-feira, em Salvador, o time de Dorival Júnior irá ultrapassar os próprios uruguaios, chegará aos 20 pontos e terminará no mínimo na terceira posição — pode até mesmo ficar em segundo, se a Colômbia não vencer o Equador em Barranquilla. Mas, para que tudo isso aconteça, o Brasil precisará fazer algo que ainda não conseguiu: marcar gol no Uruguai de Marcelo Bielsa.

Chopp Brahma Express Chopp Brahma Express Futebol em casa fica melhor com Chopp Brahma Express! Cupom LANCECHOPP para R$ 50 OFF. Bora pedir? Agendar meu Chopp Brahma!

Quero saber mais!

➡️Veja imagens e reações do confronto entre Venezuela x Brasil pelas Eliminatórias

Desde que o técnico argentino assumiu a Celeste, no ano passado, a Seleção Brasileira enfrentou os uruguaios duas vezes. Em outubro de 2023, perdeu no estádio Centenário, em Montevidéu, por 2 a 0 — no jogo, Neymar sofreu a grave lesão que o tirou dos gramados por um ano. E, em julho deste ano, as duas equipes ficaram no 0 a 0 em jogo válido pelas quartas de final da Copa América. Na sequência, os uruguaios levaram a melhor e venceram nos pênaltis por 4 a 2.

Raphinha é o artilheiro da Seleção Brasileira na Era Dorival

Para quebrar a escrita, o Brasil conta agora com a boa fase de Raphinha e com o bom retrospecto da Seleção em Salvador. A equipe nunca perdeu um jogo atuando na Fonte Nova, enquanto o atacante, que tem jogado um pouco mais recuado, é o artilheiro do time na Era Dorival, com quatro gols.

Nesse sábado, o volante André comentou sobre o bom retrospecto da Seleção Brasileira na Bahia, em contraponto aos resultados ruins nos jogos recentes com o Uruguai. Para o jogador do Wolverhampton, o confronto de terça-feira será diferente.

— É importante ter esses números aqui (em Salvador), mas é uma partida totalmente diferente. É um ano diferente, a equipe do Uruguai é uma equipe que hoje se defende muito bem, e acaba que o jogo fica de muito contato. Nos dois últimos jogos mais recentes nós não temos números muito bons contra eles, mas o nosso time evoluiu, está melhorando e estamos fazendo bons jogos — considerou o volante da Seleção Brasileira.