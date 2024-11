Léo Ortiz comemora momento: campeão pelo Flamengo e de volta à Seleção

Leo Ortiz está de volta à Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 17:10 • Salvador, BA

O zagueiro Léo Ortiz conseguiu realizar dois objetivos que tinha traçado para a carreira nesta semana: conquistar títulos e voltar à Seleção Brasileira. Campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo no domingo passado, e integrante do grupo que está agora em Salvador para o último jogo do Brasil pelas Eliminatórias nesta temporada, o defensor vive o melhor momento da carreira e quer ser manter em evidência.

— Acho que foram vários motivos que me fizeram ir para o Flamengo. Um era ganhar títulos, brigar por títulos, e outro era voltar à Seleção Brasileira. Acredito que os dois objetivos que eu tinha se juntavam em algum momento, porque a partir do momento que você disputa títulos, que você conquista títulos, te coloca numa vitrine maior para voltar à Seleção Brasileira — disse Léo Ortiz neste sábado, antes do primeiro treino do Brasil para o jogo com o Uruguai, na próxima terça-feira, na Arena Fonte Nova.

Léo Ortiz chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira na época em que atuava pelo Bragantino, mas nunca escondeu o desejo de se transferir para o Flamengo e ganhar uma nova vitrine. O zagueiro chegou ao rubro-negro em março, chegou a ficar no banco e até mesmo improvisado como volante pelo técnico Tite. Quando Filipe Luís assumiu o time, no início de outubro, ele voltou à posição de origem e cresceu.

Léo Ortiz durante treino da Seleção Brasileira em Belém (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Léo Ortiz exalta retorno à zaga no Flamengo

— No meio disso ocorreram algumas convocações do Fabrício (Bruno, seu companheiro de clube), muito merecidas também pelo que ele construiu neste ano. Acredito que outros jogadores também poderiam merecer estar aqui, mas a Seleção Brasileira é o fim, é o último alcance que você pode chegar, então são poucas pessoas que recebem essa oportunidade — ponderou Léo Ortiz.

— Estou muito feliz por poder estar voltando aqui, tendo voltado à minha posição de origem como titular, a partir da chegada do Filipe, e já logo poder ser campeão e ser reconhecido com essa convocação. Muito feliz por tudo que eu pude construir desde o início, com essa mentalidade de chegar e voltar à Seleção Brasileira.