André vê Seleção Brasileira ‘mais preparada’ para enfrentar o Uruguai

André, durante chega da Seleção a Salvador (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 18:40 • Salvador

A Seleção Brasileira encerra a temporada na próxima terça-feira (19) diante de um adversário que tem sido uma pedra no sapato. O embate em Salvador, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, será com o Uruguai, time que venceu o Brasil por 2 a 0 no primeiro turno do qualificatório, e que eliminou a Seleção nos pênaltis na Copa América deste ano, após empate sem gols no tempo normal. Mas, para o volante André, o confronto agora será distinto.

— É um jogo muito diferente do que foi na Copa América. O professor Dorival tinha pouco tempo, o primeiro jogo nas Eliminatórias era o (Fernando) Diniz, que também tinha pouco tempo aqui na Seleção. Nosso time conseguiu evoluir, estamos conseguindo fazer o que o Dorival está implantando. Tenho certeza que para este jogo o Brasil está muito mais preparado, em um momento muito melhor do que nos jogos anteriores — declarou André neste sábado, antes do primeiro treino em Salvador.

Apesar disso, André reconhece que o jogo tende a ser duro. O Uruguai vem de vitória por 3 a 2 sobre a Colômbia e, no momento, ocupa a segunda colocação na tabela das Eliminatórias. A Celeste tem 19 pontos, dois a mais que o Brasil.

André, durante treino da Seleção Brasileira em Belém, no Pará (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

André alerta que seleção uruguaia quer encaminhar vaga

— O Uruguai é uma seleção que briga muito, que luta muito, e acho que não vai ser diferente para este jogo. Acredito que os jogadores vão fazer de tudo para vir buscar a vitória aqui, para eles praticamente encaminharem a classificação, mas a nossa equipe está mais forte, o elenco está mais incorporado, está pegando mais as ideias do Dorival —, avaliou André.

O volante, contudo, tem confiança em uma grande exibição da Seleção Brasileira. O Brasil, aliás, está invicto em jogos em Salvador.

— Independente do momento que eles estão passando, acho que a gente tem que fazer o nosso. Temos que fazer a nossa parte, impor o nosso ritmo de jogo, com o apoio da torcida, jogar junto, e assim ir minando as chances do Uruguai fazer alguma coisa aqui.

Gerson fora do treino

O meia Gerson ficou de fora do primeiro treino da Seleção Brasileira em Salvador. Segundo a CBF, o jogador do Flamengo se recupera de uma indisposição intestinal.