A 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, na noite de quinta-feira (4), trouxe uma preocupação para o Grêmio. Titular, como volante, Erick Noriega sentiu dores na coxa direita aos 40 minutos do segundo tempo da derrota por 3 a 0 do Peru para o Uruguaio, no Centenário, em Montevidéu, e precisou ser substituído.

A Federação Peruana de Futebol (FPF) ainda não divulgou boletim médico sobre Noriega. O volante deve ser reavaliado e passar por exames de imagem nesta sexta-feira (5) para saber se sofreu lesão e, por consequência, se será cortado ou se permanece com a delegação para a despedida da Seleção Peruana nas Eliminatórias, terça-feira (9), às 20h30min (horário de Brasília), contra o Paraguai, no Estádio Nacional de Lima, no Peru.

A depender do diagnóstico, Noriega pode ser desfalque do Grêmio na retomada do Campeonato Brasileiro após a Data Fifa. O Tricolor Gaúcho recebe o Mirassol, no dia 13, sábado, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 23ª rodada.

Noriega teve grande atuação em estreia pelo Grêmio

Contratado pelo Grêmio em agosto, após se destacar contra o próprio Tricolor Gaúcho, pelo Alianza Lima-PER, nos playoffs da Copa Sul-Americana, Noriega deixou ótima impressão em sua estreia pelo Imortal. Atuando como zagueiro, o peruano foi um dos melhores em campo no empate em 1 a 1 com o Flamengo, no último domingo (31), no Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ.

Erick Noriega com a bola no empate do Grêmio com o Flamengo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Eventual lesão de Noriega seria muito prejudicial para a zaga do Grêmio, já que Balbuena sofreu fratura na fíbula e não jogará mais nesta temporada. O alento é que Gustavo Martins, que se recupera de lesão muscular, voltou a treinar com o restante do elenco, no CT Luiz Carvalho, na última quinta-feira (4).