O Brasil tem encontros marcados para o próximo mês pelas Eliminatórias da Copa com Colômbia e Argentina, respectivamente, e a próxima convocação da Seleção Brasileira será realizada no dia 7 de março. No entanto, segundo o técnico Dorival Jr., uma pré-lista com 28 jogadores será enviada à Conmebol na próxima sexta-feira, dia 28.

O primeiro jogo do Brasil em 2025 será no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 20 de março contra a Colômbia. Já no dia 25 do mesmo mês, a Seleção retorna aos gramados contra a Argentina, no Monumental, em Buenos Aires.

Esta será a primeira Data Fifa de 2025. Além da paralisação dos campeonatos para as Eliminatórias da Copa entre 17 e 25 de março, haverá outras duas: de 2 a 10 de junho, antes do Mundial de Clubes da Fifa, e 1º a 9 de setembro. Outras pausas acontecerão para amistosos: entre 6 e 14 de outubro, e 10 e 18 de novembro.

O Brasil atualmente está na 5ª colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, com 18 pontos, atrás de Colômbia e Equador, com 19, Uruguai com 20 e Argentina com 25 pontos.

Datas Fifa 2025

Pausas para a disputa de Eliminatórias da Copa

17 a 25 de março

2 a 10 de junho

1 a 9 de setembro

Pausas para a disputa de amistosos internacionais

6 a 14 de outubro

10 a 18 de novembro

Neymar de volta à Seleção

Sem defender o Brasil desde novembro de 2023, após grave lesão que o tirou dos gramados por mais de um ano, Neymar pode retornar à lista de Dorival Jr. nesta convocação. O técnico da Seleção Brasileira esteve na Vila Belmiro e acompanhou a vitória do Santos sobre o Real Noroeste por 3 a 0 para observar o atacante.

