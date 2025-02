Após fazer história com a camisa do Flamengo em campo, Filipe Luís segue empilhando taças pelo Rubro-Negro, desta vez na beira do gramado. Em 23 jogos, o treinador tem 15 vitórias, sete empates e uma única derrota, com duas taças conquistadas . Para muitos torcedores, o ex-jogador já é um dos melhores técnicos do país. Quem também tem esse pensamento, aliás, é Athirson, que abordou o tema em entrevista ao Lance!.

Secretário Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor e comentarista do canal "Band", Athirson enalteceu a forma como o elenco rubro-negro se adaptou a metodologia do treinador. Além disso, comentou a relação que tem com Filipe Luís.

- O Flamengo é, sem dúvida, um dos melhores times que vem apresentando a metodologia que o treinador impõe. O Filipe Luís consegue manter a mesma estrutura do ano passado, perdendo pouquíssimos jogadores. Isso facilita o entendimento dos atletas por ele ter trabalhado ano passado com eles, com a carência de um atacante de área. Contrataram o Juninho, mas ele tá em fase de adaptação. Com a ausência do Pedro, que é esse jogador de área, finalizador, o Filipe acabou utilizando o Bruno Henrique para fazer essa função. Mas, todos os jogadores têm essa facilidade de jogar em outras posições, com versatilidade. Isso facilita muito. E muito também pelo fato do treinador compreender e ter jogado com alguns jogadores desse elenco. É nítido o que eles sabem bem o que fazer dentro de campo. Mesmo mudando de posição, os jogadores têm nítido o método de jogo do treinador - completou Athirson.

Filipe Luís ao lado de Athirson, que jogava no Flamengo na época (Foto: Reprodução)

- Para mim é uma alegria muito grande, uma grande satisfação. Acredito que toda vez que a gente entra dentro da nossa função em si, do nosso sonho de ser jogador de futebol, sempre tem algumas referências, alguns ídolos que a gente tenta ser igual, imitar e se inspirar. Eu tive Zico, Leandro, Júnior, Leonardo e Roberto Carlos. Então, para mim sempre é uma alegria muito grande ter um ex-atleta como o Filipe Luis falando isso. Jogou em alto nível e hoje já está se tornando uma referência como treinador. Pra mim é uma alegria muito grande poder, realmente, conseguir ter o inspirado. Isso é uma alegria muito grande, não só pela inspiração técnica dentro do campo, mas também pela nossa postura de valores ético-morais que a gente passa para nossa sociedade. Isso é muito bom - completou.

Desde o seu início como jogador profissional, Filipe Luís nunca escondeu a admiração por Athirson, tendo ele como uma referência. Com a boa realação entre eles, o Flamengo convidou o ex-atleta, revelado pelo Rubro-Negro, para a despedida de Filipe Luís (fim de 2023).

Filipe Luís na Seleção Brasileira no futuro?

O ex-jogador revelou um bate-papo que teve com Filipe Luís em março de 2023. Na época, o atual treinador do Flamengo já falava sobre a ideia de mudar de rumo no futebol. Após citar esse bastidor, Athirson afirmou que Filipe tem grande chance de se tornar técnico da Seleção Brasileira.

- Assim que ele parou de jogar, a gente se encontrou no aniversário do Zico de 70 anos. Conversando com o Galinho ali na roda, o Filipe mencionou que iria fazer a carreira de treinador e falou algumas coisas ali em off da forma que ele trabalharia (no Flamengo). Hoje a gente vê a postura (do time) dele, conseguindo aplicar tudo o que ele pensa. A gente fica muito feliz e honrado. Acho que ele vai ser um dos grandes treinadores do país, até mesmo com grande chance de se tornar técnico da Seleção Brasileira - afirmou.

