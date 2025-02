Endrick pode estar inclinado a uma saída do Real Madrid. Segundo o jornal espanhol "As", o brasileiro deve avaliar com seus representantes um possível movimento ao final da temporada de 2024-25 para voltar a receber minutos em campo.

continua após a publicidade

➡️ Federação espanhola atende reclamações do Real Madrid e suspende árbitro após polêmica

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O desejo do atacante é estar entre os convocados de Dorival Júnior com frequência e ganhar um lugar na Copa do Mundo de 2026. Para isso, o atleta entende que um empréstimo a outro clube do mercado europeu pode ser uma boa opção para seguir atuando em alto nível, sem perder os holofotes do Velho Continente.

continua após a publicidade

Tendo chegado ao Real antes do início da jornada atual, Endrick teve um começo de trajetória positivo. Com recordes relacionados à idade, foi às redes duas vezes nas cinco primeiras partidas - todas como substituto. Porém, perdeu espaço com Ancelotti ao longo da temporada, em meio a uma turbulência atravessada pela equipe.

Os números jogam a favor do centroavante. Depois de estrear com gol no triunfo sobre o Real Valladolid, no dia 25 de agosto, o ex-Palmeiras acumulou 399 minutos, distribuídos em 22 jogos - a maioria deles saindo do banco -, e encontrou o caminho das redes em outras quatro oportunidades. Sua grande exibição até o momento aconteceu na Copa do Rei, quando saiu do banco em duelo com o Celta de Vigo. Na ocasião, os Merengues empataram por 2 a 2 e foram à prorrogação; nos 30' adicionais, a joia anotou dois gols e ajudou na classificação, fechando o marcador em 5 a 2.

continua após a publicidade

➡️ Ídolo do Real Madrid pede saída de Ancelotti e aponta substituto

🔢 Números de Endrick pelo Real Madrid

⚽ 22 jogos

⌛ 399 minutos em campo

🥅 5 gols

✅ 16 vitórias

🟰 3 empates

❌ 3 derrotas

Apesar da escassez de chances, o camisa 16 crê que ganhará seu espaço gradativamente no Santiago Bernabéu, e rechaçou as possibilidades de uma saída no mercado de inverno. Caso um movimento seja, de fato, realizado no meio do ano, o entendimento é de que será temporário, com um retorno a Valdebebas ao final da Copa do Mundo do próximo ano.