Campeão com o Brasil Sub-20, zagueiro do Flamengo projeta trabalho com Filipe Luís

O zagueiro Iago Teodoro, capitão do Sub-20 do Flamengo, foi um dos principais nomes do título do Sul-Americano da categoria com a Seleção Brasileira, e fez parte da conquista inédita do Mundial de Clubes Sub-20 do Rubro-Negro com Filipe Luís. Ao Lance!, o "Xerife" de 19 anos analisou o modelo de jogo do técnico e projetou o seus próximos passos para chegar ao profissional. Assista ao trecho da entrevista no vídeo acima.

- O estilo de jogo do Filipe Luís propõe bastante a nós ficarmos com a bola. É um cara que sempre procura nos ensinar bastante, e a gente aprende muito. Ele agora está no profissional, mas diariamente terá um contato de treinamento. Ele tem um estilo bem ofensivo e muito organizado taticamente - analisou Iago.

Iago Teodoro conquistou a Libertadores Sub-20 pelo Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Após apenas três meses à frente da categoria Sub-17, Filipe Luís foi chamado para assumir a equipe Sub-20, em junho de 2024, e suprir a saída de Mário Jorge, que foi trabalhar nas categorias de base da seleção da Arábia Saudita. O ápice desse trabalho foi a conquista do Mundial Sub-20 no Maracanã, quando o Flamengo venceu por 2 a 1 o Olympiacos, da Grécia, de virada.

Apesar de ser multicampeão pela base e ter conquistado todos os títulos da categoria, Iago teve apenas uma oportunidade na equipe profissional do Flamengo: o jogador saiu do banco de reservas e estreou no empate por 0 a 0 com a Portuguesa-RJ, no dia 27 de janeiro de 2024, pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

Questionado sobre a possibilidade de ter espaço no time profissional em 2025, o zagueiro revelou seus próximos passos com o Rubro-Negro.

- Claro que todo jogador sonha com o profissional dos seus clubes. Sonho (em jogar) no profissional do Flamengo. Meu próximo passo é pensar na Libertadores Sub-20, creio que seja o desafio mais perto que eu tenho. Vou me empenhar e trabalhar bastante para a gente conseguir fazer uma boa competição e voltar com o título - projetou o zagueiro.

Quem é Iago Teodoro, zagueiro do Flamengo?

Nascido em Volta Redonda, no sul do Rio, e criado nas categorias de base do Flamengo, Iago é uma das jovens promessas do time carioca. A joia, que teve seu contrato renovado até o fim de 2026, teve muito destaque nas conquistas da Libertadores e do Intercontinental em 2024, além de ter marcado 10 gols em 40 jogos na temporada.

