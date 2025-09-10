Saiba como o pós-Catar resultou na pior campanha do Brasil na história nas Eliminatórias

O Brasil encerrou as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 com a pior campanha da sua história no atual formato, vigente desde 1996. Com 28 pontos conquistados em 18 partidas — o que representa um aproveitamento de apenas 52% —, a Seleção Brasileira terminou na quinta colocação, atrás de Argentina, Equador, Colômbia e Uruguai.

continua após a publicidade

Pênalti para a Bolívia contra o Brasil provoca reclamação de Ancelotti

As incertezas dentro e fora de campo foram um dos principais fatores para o desempenho irregular do time canarinho. Desde o anúncio, em abril de 2022, da saída do então técnico Tite, a Seleção viveu um período de instabilidade que se estendeu por mais de três anos até a contratação de Carlo Ancelotti, em maio de 2025.

No âmbito institucional, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enfrentou uma profunda crise. A destituição do presidente Ednaldo Rodrigues, no momento em que estava praticamente fechada a contratação de Ancelotti para 2023, comprometeu o planejamento da Seleção. Mesmo com o retorno de Ednaldo ao cargo, o estrago já estava feito, e a oportunidade de contratar o italiano na época foi perdida. Posteriormente, Ednaldo foi novamente deposto, dando lugar a Samir Xaud.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em campo, a falta de convicção refletiu-se na ausência de um comando técnico estável. Ramón Menezes, técnico da seleção sub-20, chegou a ser interino, seguido por Fernando Diniz, que acumulou a função na Seleção enquanto treinava o Fluminense. Dorival Júnior teve passagem breve e conturbada, encerrada após a humilhante derrota por 4 a 1 para a Argentina. Somente com a chegada de Ancelotti houve algum equilíbrio.

Ao longo das Eliminatórias, o Brasil colecionou oito vitórias, quatro empates e seis derrotas, incluindo a derrota para a Bolívia na altitude de El Alto, na última rodada. Foi também a primeira vez, desde a adoção do atual formato, que a Seleção terminou apenas em quinto lugar.

continua após a publicidade

Curiosamente, a segunda pior campanha do Brasil havia ocorrido em 2002, quando a equipe encerrou as Eliminatórias com 56% de aproveitamento — inferior apenas a esta recente participação —, mas conseguiu superar as dificuldades e conquistou o pentacampeonato no Mundial da Coreia do Sul e Japão.

O Brasil já está garantido como cabeça de chave da Copa do Mundo graças ao ranking da Fifa. A Seleção agora foca suas atenções para os amistosos marcados para outubro na Ásia, contra Coreia do Sul e Japão.