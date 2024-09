Rodrygo marcou o gol da vitória do Brasil sobre o Equador (Foto: Gabriel Machado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 01:40 • Curitiba (PR)

Rodrygo, autor do gol da vitória do Brasil sobre o Equador, comentou a falta que Neymar faz na Seleção Brasileira. Segundo o camisa 10, Dorival Jr conversou com os jogadores para todos dividirem responsabilidades.

Bom, eu lembro que o professor Dorival, na primeira reunião que ele fez com a gente, lá na Inglaterra ainda, ele deixou muito claro que a gente tinha que dividir as responsabilidades. Acho que durante muito tempo na seleção, a responsabilidade ficou só no Neymar. E, com certeza, a gente conta muito com ele, sempre conversa com ele — revelou Rodrygo antes de exaltar Neymar:

- A gente sabe, todo mundo sabe, é o nosso melhor jogador, é o cara que vai ser decisivo para a gente. Então, a gente está esperando ele se recuperar, ter o lugar garantido no grupo. Todo mundo sabe disso.

- E é torcer para ele voltar bem e nos ajudar. Mas, como o professor falou, a gente tinha que dividir as responsabilidades. E acho que a gente está tentando fazer isso.

Rodrygo é uma das referências na Seleção para os mais jovens (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Além disso, Rodrygo também mostrou como divide essas responsabilidades. O camisa 10 da Seleção afirmou que tenta passar um pouco da experiência aos mais novos, mesmo ainda sendo um garoto de 23 anos.

- Independente da idade, eu sei que eu sou muito novo, tenho 23 anos só, mas acabo sendo o mais experiente do grupo. Você vê o Estêvão com 17, o Henrique com 18. Então, são meninos muito jovens, assim que eu, mesmo com pouca idade, posso passar um pouco dessa experiência para eles - contou o camisa 10 da Seleção. E emendou:

- E ainda tem jogadores mais velhos também que passam um pouco dessa experiência para mim. Então, acho que, resumindo nisso, é o que o professor falou, de dividir as responsabilidades. Cada um sabe o seu papel, cada um tem que chamar para si. E esse é o caminho. Acho que quando a gente conseguir realmente, todo mundo estiver bem, todo mundo chamar a responsabilidade, a gente vai conseguir grandes coisas.

Brasil venceu o Equador na 7ª rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)

Com a vitória sobre o Equador, o Brasil foi a 10 pontos e ocupa o 4º lugar na classificação das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Agora, o Brasil viaja até para enfrentar o Paraguai, às 21h30 de terça-feira (10), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.