Paulo Nunes sente ausência de Neymar na Seleção, mas aponta substituto perfeito

Publicada em 07/09/2024 - 00:46

Brasil e Equador se enfrentaram na noite desta sexta-feira (06), no Couto Pereira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Apesar da vitória, mais uma vez a atuação do Brasil não convenceu e acabou com vaias da torcida presente no estádio. O comentarista e ex-jogador Paulo Nunes considerou a ausência de Neymar uma perda para a equipe, mas sugeriu outra opção para substituí-lo.

— Apesar de durante a transmissão eu ter dito que o jogo de hoje serviu para mostrar o quanto essa Seleção precisa do Neymar, não acho que ele seja a única opção. No Brasil temos um jogador que poderia cumprir essa função criativa dele: Matheus Pereira. A gente precisa fazer testes, não adianta ficar sempre fazendo a mesma coisa, colocando o Paquetá ou o Rodrygo jogando nessa posição onde eles claramente ficam desconfortáveis — avaliou.

Rodrygo marcou o gol que garantiu a vitória da Seleção sobre o Equador. Com a vitória, o Brasil quebrou uma sequência de quatro jogos sem vitórias nas Eliminatórias, ultrapassou o próprio Equador e chegou à quarta colocação na tabela, com 10 pontos. A Argentina, com 18, lidera o qualificatório.

BRASIL 1 X 0 EQUADOR

ELIMINATÓRIAS DA COPA - 7ª RODADA

📍 Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR);

🚩Arbitragem: Facundo Tello, auxiliado por Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade (trio argentino);

🖥️ VAR: Silvio Trucco (ARG);

🟨 Cartão Amarelo: Lucas Moura (BRA);

⚽ Gol: Rodrygo, aos 29 do primeiro tempo.

BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana (Wendell); André (João Gomes), Bruno Guimarães (Gerson) e Lucas Paquetá (Lucas Moura); Rodrygo, Vini Jr e Luiz Henrique (Estêvão).

EQUADOR (Técnico: Sebastián Beccacece)

Galíndez; Félix Torres, Pacho e Hincapié; J. Méndez (Gruezo), Moisés Caicedo, Alan Franco, Sarmiento (Kendry Páez) e Estupiñan (Medina); Kevin Rodríguez (Mercado) e Enner Valencia (Yeboah).