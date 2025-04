Ancelotti é sonho antigo que Seleção pode realizar com um ano de atraso

Se Carlo Ancelotti será mesmo técnico da Seleção Brasileira, só o tempo dirá — e ele é cada vez mais curto. É certo, porém, que há interesse mútuo, tanto da CBF quanto do treinador, e isso vem desde a Copa do Mundo do Catar, em 2022. O que faltou nesse período todo foi timing, algo que pode ser alcançado agora.

➡️Ancelotti abre o jogo sobre interesse da Seleção Brasileira: ‘Falaremos’

O nome do italiano se tornou o preferido do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, logo após a saída de Tite no último Mundial. À época, contudo, Ancelotti tinha contrato válido com o Real Madrid e sempre deixava claro que o cumpriria. O acordo era válido até julho de 2024.

Do lado de cá do Atlântico, Ednaldo Rodrigues despistava sempre que era perguntado, mas uma única vez, cercado por jornalistas na sede da CBF, deixou escapar que tinha (algum) acordo com o treinador italiano. Havia duas razões para as negativas públicas: Carlo Ancelotti estava bem empregado no Real Madrid, e Fernando Diniz era tratado oficialmente como técnico titular da Seleção Brasileira, e não interino. O plano, porém, era claro: esperar o fim do contrato do italiano com o Real e trazê-lo para a Seleção no segundo semestre do ano passado.

Tudo isso foi por água abaixo em 29 dezembro de 2023, quando o Real Madrid anunciou a renovação de contrato de Carlo Ancelotti até julho de 2026.

O que pouco se considerou à época foi o timing daquela renovação. Ancelotti assinou novo acordo com os espanhóis no momento em que Ednaldo Rodrigues estava afastado do comando da CBF por decisão do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). Hábil negociador, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, aproveitou o exato período em que a CBF estava acéfala para oferecer uma extensão de contrato ao seu treinador. Assim, cabia ao técnico decidir entre ampliar seu vínculo com um dos clubes mais badalados do mundo ou esperar por alguma decisão numa incerta CBF.

Agora, a CBF volta a se interessar em Carlo Ancelotti na Seleção novamente com o treinador tendo mais de um ano de contrato ainda a cumprir com o Real Madrid. Mas a situação é um pouco diferente: se em 2023 o italiano estava em alta, agora sofre contestação por parte da torcida espanhola. A eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões, algo que não acontecia com o Real desde 2004, estremeceu de vez a relação.

Na última semana, o canal inglês "Sky Sports" informou que Ancelotti deixará o cargo após a final da Copa do Rei, marcada para o próximo sábado (26). A imprensa espanhola não confirma, tampouco desmente.

Mas o diário espanhol "Marca" publicou que a CBF enviou um emissário a Madri para conversar com o treinador. O conceituado periódico esportivo "The Athletic", por sua vez, informou que alguém ligado à confederação esteve no Santiago Bernabéu para o jogo do Real Madrid com o Arsenal e que “se encontrarão com Ancelotti nos próximos dias”.

Desde sempre Ednaldo Rodrigues nega que tenha emissários. Ele tem reiterado que a busca por um novo técnico cabe exclusivamente ao diretor-executivo da Seleção, Rodrigo Caetano.

Carlo Ancelotti é sonho antigo para a Seleção Brasileira (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Ancelotti fala em tom de despedida

Neste sábado (19), Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva e foi perguntado sobre treinar a Seleção Brasileira. Foi evasivo:

— Avaliaremos o futuro no final da temporada, não agora. Brasil? Não discuto meu futuro agora. Foco total nos dois títulos que faltam — declarou o treinador. Os dois títulos se referem à Copa do Rei e ao Campeonato Espanhol. Ficou de fora, portanto, o Mundial de Clubes, competição que seria o único impeditivo para Ancelotti ser contratado antes da Data Fifa de junho, uma exigência de Ednaldo Rodrigues.

Mas, mesmo sendo evasivo, o técnico falou com algum tom de despedida do Real Madrid:

— Quero agradecer a todos esses jogadores, pois eles me deram a chance de ganhar duas Ligas dos Campeões em quatro anos.

Opção a Ancelotti, Jorge Jesus não recebeu proposta para a Seleção

Além de Carlo Ancelotti, outro nome apontado como possível treinador da Seleção Brasileira, o português Jorge Jesus tem manifestado interesse, ainda que de forma indireta, em treinar a Seleção Brasileira.

O Lance! apurou que o estafe do jogador chegou a ter conversas informais com representantes da CBF, mas até o momento não houve nenhum tipo de proposta.