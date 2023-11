Lionel Messi foi o grande incentivador dos jogadores da Argentina a deixarem o gramado do Maracanã após a confusão entre torcedores do Brasil e argentinos, no setor sul do estádio carioca, nesta terça-feira (21), pouco antes da bola rolar para o duelo entre as duas seleções pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.