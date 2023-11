Houve troca de socos entre torcedores dos países, onde algumas pessoas ficaram feridas. A confusão ocorreu no setor sul do estádio carioca, sem qualquer separação entre as duas torcidas. Poucos minutos depois, seguranças tentaram fazer uma barreira humana ainda no gramado, com jogadores da Argentina indo até a concentração na tentativa de apaziguar a situação.