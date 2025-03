Relembre as piores derrotas da Seleção Brasileira na Era Ednaldo

Com a derrota para a Argentina, a Seleção Brasileira acumula mais um recorde negativo na gestão do presidente Ednaldo Rodrigues.

Na última quarta-feira (25), o Brasil foi derrotado por 4 a 1, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, em duelo válido pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

O time de Lionel Scaloni abriu o placar com apenas três minutos de jogo com Julián Álvarez. Na primeira etapa, os rivais venceram por 3 a 1, ampliando com Enzo Fernández e Mac Allister. Apesar de o Brasil ter diminuído com Matheus Cunha, a Argentina ainda marcou mais um com Giuliano Simeone.

A última vitória do Brasil sobre a Argentina foi na Copa América de 2019. A Seleção venceu por 2 a 0 com gols de Gabriel Jesus e Firmino,no Mineirão.

Pressionado no cargo, o técnico Dorival Júnior tem apenas sete vitórias em 16 jogos no comando da amrelinha, além de sete empates e duas derrotas. Ele também acumula a eliminação para o Uruguai nos pênaltis, nas quartas de final da Copa América do ano passado.

Relembre as piores goleadas da Era Ednaldo:

Reeleito por aclamação na Assembleia Geral da CBF na última segunda-feira (24), Ednaldo Rodrigues ocupa o cargo de presidente da entidade desde junho de 2021. Ele assumiu provisoriamente depois do afastamento de Rogério Caboclo. Ednaldo vai ocupar o posto até 2030.

Na Era Edinaldo, a Seleção tem 67% de aproveitamento. São 54 jogos, com 32 vitórias, 13 empates e 9 derrotas. Foram 102 gols marcados e 42 sofridos.

A goleada argentina foi a pior da história sofrida pelo Brasil na história das Eliminatórias, sendo a 17ª na história do torneio. O Brasil não sofria uma derrota para a Argentina com pelo menos três gols de diferença desde 1964, na Taça das Nações.

Em 2023, o Brasil sofreu pela primeira vez em vinte anos três derrotas consecutivas nas Eliminatórias. Sob o comando de Fernando Diniz, em outubro, perdeu do Uruguai por 2 a 0, em Montevidéu. O jogo foi marcado pela grave lesão de Neymar no joelho esquerdo. Com o revés, o time encerrou uma invencibilidade de oito partidas na competição.

Em novembro de 2023, o Brasil perdeu por 2 a 1 da Colômbia, em Barranquilla. Com a derrota, caiu para a quinta posição na tabela. O gol da Seleção foi marcado por Gabriel Martinelli. O duelo marcou a estreia de Endrick, do Real Madrid, com a camisa da Seleção principal. Ele foi o quarto jogador mais jovem da história a atingir tal feito com 17 anos e 118 dias.

Por fim, a derrota por 1 a 0 para a Argentina, a primeira como mandante da história do Brasil nas Eliminatórias. O duelo foi realizado em novembro, no Maracanã. Até então, era o único país da América do Sul com essa invencibilidade em casa.

Neste duelo, o Brasil atingiu a marca de seis gols sofridos em seis partidas. Para efeito de comparação, o técnico Tite tinha levado apenas cinco gols em todos os jogos das Eliminatórias de 2022.

Ainda em 2023, a Seleção acumulou outra marca negativa. Sofreu pela primeira vez na história quatro gols da Seleção de Senegal. Em amistoso realizado em junho, em Portugal, o Brasil perdeu por 4 a 2, e voltou a levar mais de três gols depois de nove anos.

Outro desfecho negativo ocorreu em 2024, após a ausência da seleção olímpica nos Jogos de Paris 2024. Atual bicampeão, o Brasil ficou de fora do torneio pela quinta vez desde 1952.

O Brasil perde por 4 a 1 para a Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/ AFP)

O que vem pela frente?

Vivendo um momento irregular, a Seleção Brasileira está em quarto lugar nas Eliminatórias com 21 pontos conquistados em 14 jogos. Ao todo, são seis vitórias, três empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 50%.

Já o rival vive um momento completamente diferente na liderança da competição com 31 pontos. São 10 vitórias em 14 jogos, além de um empate e apenas três derrotas, com 73% de aproveitamento.

A Albiceleste se classificou para a Copa do Mundo antes mesmo do clássico contra o Brasil, já que a Bolívia não conseguiu vencer o Uruguai.

Esta foi a primeira vez em vinte anos que as duas Seleções não contaram nem com Neymar e nem com Messi em campo. Ambos foram desfalque por causa de lesões na coxa esquerda.

A próxima Data FIFA será no mês de junho. O Brasil tem pela frente as Seleções do Equador (fora e Paraguai (em casa).

Já os Hermanos, encaram o Chile (fora) e a Colômbia (em casa). Faltam apenas quatro rodadas para o fim das Eliminatórias. A Argentina lidera com 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Equador.