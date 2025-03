O treinador Arthur Elias divulgou, nesta quarta-feira (26), a lista de convocadas da Seleção Feminina para os amistosos de abril, contra os Estados Unidos. Os duelos, previstos para os dias 5 e 8 de abril, são parte da preparação para a Copa América e marcam o reencontro das seleções após a final das Olimpíadas de Paris 2024.

Esta é a segunda Data Fifa de 2025, mas a primeira com confrontos. Em fevereiro, a Seleção Feminina ficou concentrada na Granja Comary entre os dias 17 e 26 para um período de treinamentos. A ausência de jogos foi opção do treinador, que preferiu chamar mais atletas para observação e pesou a maioria delas estar em pré-temporada.

Nesta convocação, foram oito nomes que atuam no Brasil, divididos entre Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro. Das que atuam fora do país, cinco jogam nos Estados Unidos e na Espanha, uma no México, na França, na Inglaterra e na Arábia Saudita. A novidade é a convocação da atacante Luany, do Atlético de Madrid, que fez parte da preparação da Seleção para as Olimpíadas, mas não competiu.

Goleiras: Lorena (Kansas City Current-EUA), Natascha (Palmeiras), Camila (Cruzeiro);

Defensoras: Tarciane (Lyon-FRA), Isa Haas (Cruzeiro), Kaká (São Paulo), Lauren (Atlético de Madrid-ESP); Bruninha (Gotham FC-EUA), Antonia (Real Madrid-ESP), Yasmim (Real Madrid-ESP), Fê Palermo (Palmeiras);

Meias: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Laís Estevam (Palmeiras), Mariza (Corinthians)

Atacantes: Adriana (Al-Qadisiyah), Gio (Atlético de Madrid-ESP), Jheniffer (Tigres-MEX), Amanda Gutierres (Palmeiras), Kerolin (Manchester City-ING), Gabi Portilho (Gotham FC-EUA), Ludmilla (Chicado Red Stars-EUA), Luany (Atlético de Madrid-ESP)

Treino da Seleção Feminina na última Data Fifa. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Convocação dos Estados Unidos

A convcação das norte-americanas aconteceu na terça-feira (25) e conta com 24 atletas selecionadas por Emma Hayes, entre as quais 19 estiveram na disputa da She Believes Cup. A novidade fica para o retorno de Trinity Rodman, que defendeu a seleção pela última vez na final olímpica contra o Brasil.

