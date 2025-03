Rivaldo se compara a Raphinha e teme consequência grave ao jogador da Seleção

Pentacampeão do mundo, Rivaldo comentou a derrota da Seleção Brasileira para a Argentina por 4 a 1 na última terça-feira (25). Em entrevista à "Betfair", o ex-jogador revelou preocupação com Raphinha na disputa pela "Bola de Ouro" pelas recentes declarações e pelas atuações na equipe de Dorival Jr. Vencedor do prêmio de melhor do mundo da revista France Football em 1999, o ex-atleta também mandou um recado aos jogadores da Seleção.

- O Raphinha está fazendo uma temporada maravilhosa, podendo ser considerado o melhor do mundo. A seleção não pode atrapalhar ele nesse prêmio. É a chance dele. Ele tem que ter sangue no olho e passar por cima desses caras para não perder um prêmio que vai ficar para a história por causa de um 4x1 pra Argentina. Ele não pode dar essa brecha, de falar que vai bater nos caras. Adoro o Raphinha, tem até um pouco a minha característica, a maneira que ele joga. Mas não dá essa brecha. Fala que vai ser um jogo difícil, não que vai bater em alguém. Dá moral pros caras, mas chega em campo e come a bola - escreveu.

Raphinha é o principal jogador do Barcelona atualmente. Na briga pelo título da La Liga, da Champions e da Copa do Rei com o clube, Raphinha tem 30 gols e 20 assistências em 46 jogos na temporada. Antes do duelo contra a Argentina, o atacante foi questionado por Romário se o confronto seria "porrada neles", e concordou com o ex-jogador.

- Os jogadores precisam entender que o que eles fazem no clube é pouco, para conseguirem se cobrar ainda mais quando jogarem pelo Brasil. Quando eles estão no time deles, eles dão entrevista quando querem porque eles são os caras, você tem uma tranquilidade, mas quando chegam na Seleção é diferente. Você vai ter que aguentar jornalistas falando muitas coisas diferentes. Sei que todos os jogadores hoje estão arrasados e se perguntando “o que aconteceu com a gente?”. Se eles pararem para ver o jogo, eles não vão ver os jogadores que são nos seus clubes, eles com certeza devem estar envergonhados pelo que aconteceu. As críticas foram duras, mas todas elas são verdadeiras - completou.

Argentina 4 x 1 Brasil: como foi o jogo?

A Seleção Brasileira fez na noite dessa terça-feira (25) uma partida para entrar para a história — infelizmente. Amplamente dominado pela Argentina no Monumental de Nuñez, o Brasil de Dorival Júnior foi goleado por 4 a 1, com gols de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Mac Allister e Giuliano Simeone. Matheus Cunha diminuiu o fiasco. Foi a primeira vez que a Seleção sofreu três gols no 1º tempo nas Eliminatórias e que sofreu quatro gols num único jogo do qualificatório. Com o resultado, a Seleção caiu para o quarto lugar nas Eliminatórias, restando quatro rodadas para o término do qualificatório.

