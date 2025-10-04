Cazé se revolta com atitude da comissão do Brasil sub-20: ‘Coisa ridícula’

Por volta dos 56 minutos do segundo tempo, a comissão técnica do Brasil sub-20 solicitou uma revisão no VAR que revoltou o apresentador Casimiro Miguel, da CazéTV. Toda a equipe de jornalistas presentes na transmissão compartilhou do mesmo sentimento: confusão. Foram minutos tentando entender qual foi a motivação do pedido de desafio, irritando o comentarista.

O árbitro da partida, Joe Dickerson (EUA), foi até o árbitro de vídeo, analisou diversos lances, e todos o levaram a conclusão de que não havia nada a ser marcado.

- O Brasil não pode ficar gastando desafio assim. É muito desespero, não é possível que desafiaram isso?! Gente, pelo amor de Deus, não aconteceu nada. Mais uma página da vergonha que é a comissão técnica do Ramon Menezes. Como pede um desafio desse? Que coisa ridícula - disse Cazé, indignado.

Brasil é eliminado da Copa do Mundo sub-20 e desaponta apresentador

A Seleção Brasileira de Ramon Menezes foi eliminada da Copa do Mundo sub-20 após perder para a Espanha por 1 x 0. O Brasil encerra sua participação no torneio amargando a lanterna do Grupo C, com apenas um ponto.

Pelo regulamento da competição, apenas os dois primeiros colocados de cada grupo garantem a vaga na próxima fase. A 1ª seleção classificada foi a do Marrocos.

- Tem muita coisa pra mudar ainda, viu? A nossa seleção de base está jogada, largada. E os números recentes mostram isso. O Brasil não foi as Olimpíadas defender o seu título, mesmo sendo bi-campeão por incompetência. A geração não é ruim. A gente sabe que não estão os melhores jogadores do Brasil aqui, mas também não estão os melhores da Espanha. A gente sempre fala, a Espanha poderia estar com o Lamine Yamal e não está. Porque os melhores jogadores, os times não liberam. Então assim, a grande questão é: falta trabalho - lamentou.