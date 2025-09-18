É oficial: ídolo do Corinthians e com passagens por grandes clubes como Flamengo, Fluminense e Bayer Leverkusen, o meio-campista Renato Augusto anunciou sua aposentadoria dos gramados nesta quinta-feira (18).

Aos 37 anos, segundo Renato Augusto, o momento é de se dedicar à família e ser pai e marido em tempo integral. O anúncio foi feito em entrevista ao “GE”.

— Chegou o momento mesmo de dar um adeus. Ou até um até breve para o futebol. É o momento de virar para o outro lado da vida, dar uma atenção maior para os filhos, voltar a ser pai “full time”, voltar a ser marido “full time”. Chegou o momento de pendurar as chuteiras — disse Renato Augusto.

Renato Augusto ainda não definiu os próximos passos na sua trajetória profissional, mas já demonstra interesse em explorar o futebol sob uma nova perspectiva. Em busca de aprendizado e experiências fora das quatro linhas, ele pretende se aproximar das áreas técnicas e administrativas dos clubes, conhecendo de perto o funcionamento por trás do dia a dia do futebol.

O agora ex-jogador também contou que recebeu propostas para atuar como treinador, mas prefere dar prioridade a conhecer o outro lado da gestão antes de decidir o rumo da carreira.

— Eu ainda não sei muito bem o que eu quero. Tive algumas conversas com alguns clubes, algumas procuras, algumas consultas. Tanto pra parte técnica, como para ser diretor. Algumas coisas legais. Mas eu acho que nesse momento, primeiro é dar esse tempo para a família e depois me preparar para uma nova etapa da vida. E realmente começar uma nova vida — disse.

— Hoje eu penso em estar perto das coisas que eu quero fazer, por exemplo, conhecer como é o outro lado do clube. Porque a gente enxerga só de dentro do campo. A gente vê o futebol de dentro para fora. O que eu quero ver agora é de fora pra dentro. Eu quero ver como funciona, como que prepara. Começar com outros treinadores, participar, de repente, de fazer estágios ou alguma coisa. Participar com diretores. Eu quero agora aprender. Ver o outro lado do futebol que eu ainda não vivi — completou Renato Augusto.

Renato Augusto passou pela Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Último clube

O jogador chegou ao Fluminense em 2024, quando Fernando Diniz era o treinador, e teve 32 jogos na temporada. Ao fim, nas férias, antecipou que este devia ser seu último ano. Em 2025, devido à lesão no ombro, ficou quase quatro meses sem atuar e entrou em apenas quatro oportunidades. Ao todo foram 36 partidas e um gol marcado.

Carreira de Renato Augusto

Renato Augusto surgiu no Flamengo e teve carreira de conquistas. Ele acumulou passagem pelo futebol europeu no Bayer Leverkusen, da Alemanha, brilhou na China com a camisa do Beijing Guoan e disputou 239 jogos pelo Corinthians, clube em que viveu seu melhor momento na carreira.

Com o Flamengo, conquistou a Copa do Brasil em 2006 e dois Campeonatos Cariocas consecutivos, em 2007 e 2008. No Corinthians, foi peça fundamental em momentos decisivos, garantindo o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana em 2013, além do Campeonato Brasileiro de 2015, consolidando-se como um dos principais meio-campistas do futebol brasileiro.

Pelo Beijing Guoan, venceu a Copa da China em 2018, e no Fluminense conquistou a Recopa Sul-Americana em 2024. Por fim, na Seleção Brasileira, destacou-se em diversas categorias, com títulos como o Campeonato Sul-Americano Sub-17 em 2005, o ouro nos Jogos Olímpicos de 2016 e o Superclássico das Américas em 2018.