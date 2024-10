Quem é Vanderson, lateral titular da Seleção Brasileira?

Vanderson, lateral da Seleção Brasileira, em treino. (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 15:38 • Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira entra em campo nesta terça-feira (15) para enfrentar o Peru, no Mané Garrincha, a partir das 20h (de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e o técnico Dorival Júnior já confirmou mudanças na escalação. A principal novidade será o lateral-direito Vanderson, no lugar de Danilo.

O lateral está em sua quarta convocação e já vestiu a camisa amarelinha, saindo do banco, em duas partidas em 2023. Mas, fará sua estreia como titular na equipe brasileira formando o quarteto defensivo com Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner. O jogador de 23 anos é jogador do Monaco, da França, e atuou por 20 partidas nesta temporada, marcando três gols e uma assistências.

Vanderson foi revelado pelo Grêmio, mas não é muito conhecido da torcida brasileira pelo curto tempo de atuação entre os profissionais. No elenco principal do Tricolor, o atleta atuou pouco mais de um ano, entre 2020 e 2021, época da pandemia. Vanderson foi promovido do time sub-23 rapidamente, por conta de lesões no time profissional. Estreou entre os profissionais no dia 27 de dezembro de 2020.

Pelo Imortal, o jogador fez 59 partidas, incluindo Brasileirão (20/21), Copa do Brasil (20/21), Libertadores (21) e Sul-Americana (21). Marcou cinco gols e deu quatro assistências. Apesar do rebaixamento do Grêmio em 2021, o jogador fez uma boa temporada e foi vendido ao Monaco, onde hoje é titular incontestável e um dos destaques da equipe francesa.

Na atual temporada, Vanderson vive grande momento no clube. Em sete jogos disputados, o lateral foi o destaque na vitória de 2 a 1 sobre o Barcelona na estreia da Champions League com duas assistências.

O jogador falou sobre o atual momento da Seleção Brasileira e sobre a responsabilidade de ser titular na partida contra o Peru.

– A gente é o Brasil, a maior seleção do mundo. Acho que o Brasil tem que estar no topo sempre. Estamos atravessando uma mudança de ciclo. A gente tem que se adaptar a um novo trabalho, a uma nova filosofia. Isso leva algum tempo. A gente sabe que às vezes é complicado. A seleção brasileira tem que ganhar sempre.

– Estar aqui é maravilhoso. Só quem está aqui, só quem sente esse ambiente, só quem sente o peso de vestir essa camisa sabe como é. Então, estar aqui é muito especial, muito gratificante, ainda mais tendo a oportunidade de mostrar dentro de campo. É a realização de um sonho, momento único. Vou aproveitar. Sei que esses momentos são maravilhosos.