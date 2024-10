Vanderson, lateral da Seleção, pode render valor milionário ao Grêmio

Vanderson foi confirmado no time titular por Dorival Junior (Foto:Vitor Silva/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 07:30 • Porto Alegre (RS)

A Seleção Brasileira tem um novo lateral-direito: Vanderson. Revelado pelo Grêmio, o jogador será titular na partida da noite desta terça-feira (15), contra o Peru. Apesar de ter deixado o Tricolor em 2022, o jovem ainda pode render dinheiro ao Clube.

➡️Escalação da Seleção: Dorival anuncia mudanças contra o Peru

A escalação de Vanderson foi confirmada pelo próprio técnico da Seleção, Dorival Junior. A ideia é montar um time com mais poderio ofensivo. A presença do lateral se mostra positiva para o Grêmio a medida que jogar pelo Brasil é uma vitrine e, com isso, ainda pode faturar com o jogador. As informações foram primeiramente publicadas pelo jornalista Eduardo Gabardo, de GZH.

Isso porque o contrato com o Monaco prevê duas cláusulas que beneficiam o Tricolor. Em caso de venda do atleta, o Grêmio recebe 10% do lucro. O Clube negociou o lateral por 11 milhões de euros (R$ 69,7 milhões na cotação da época), ou seja, tem direito a receber parte da diferença entre o que os estrangeiros pagaram e o que receberão, em caso de venda.

Além disso, o Grêmio ainda recebe 1 milhão de euros caso o Monaco consiga a classificação para a Champions League. Entretanto, Vanderson precisa estar em campo em pelo menos 60% dos jogos no Campeonato Francês. No primeiro ano, o Clube não conquistou a vaga e, no segundo, o atleta não atingiu o percentual combinado.