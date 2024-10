Campeão do mundo com a Seleção Brasileira sai em defesa de Dorival

Brasil venceu a Alemanha por 2 a 0, na final da Copa do Mundo de 2002 (Foto: ODD ANDERSEN / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 11:43 • Brasília (DF)

A Seleção Brasileira enfrenta o Peru, pela 10ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, nesta terça-feira (15), em busca de retomar a confiança e um pouco de estabilidade. Por conta das turbulências que precisou encarar nos últimos meses, o técnico Dorival Júnior foi defendido pelo zagueiro Lúcio, pentacampeão mundial em 2002.

Lúcio marcou presença no treino da Amarelinha antes do confronto em Brasília. Segundo ele, as chances de vitória brasileira contra os peruanos são grandes, visto que a equipe precisa diminuir os sustos para se firmar na zona de classificação ao Mundial. De acordo com o ex-jogador, a tentativa de jogar com três zagueiros no próximo jogo ainda é válida.

- Vejo a Seleção Brasileira perfeitamente capaz de fazer uma boa exibição e ganhar do Peru por dois gols de diferença. O Dorival faz um excelente trabalho e tem total competência de manter a tradição do Brasil em jogar bem. Então, dentro de casa, com estádio cheio e com o apoio da torcida é a chance que temos de espantar os questionamentos - afirmou Lúcio, em entrevista ao Metrópoles.

- Confio que o Dorival fará o certo. Eu percebi muita responsabilidade e um clima muito bom entre eles. Fazer testes de, por exemplo, três zagueiros fica mais fácil com um bom ambiente. Em 2002, nós também fomos muito questionados, mas demos a volta por cima - analisou o ex-zagueiro.

Mesmo com a vitória sobre o Chile na rodada anterior, a Seleção Brasileira apresenta várias dificuldades em campo e precisou de um respiro na tabela das Eliminatórias - agora, a Canarinho ocupa a quarta colocação, com 13 pontos.