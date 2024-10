Endrick em treino da Seleção Brasileira (Foto: Frederic J. Brown/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 12:22 • Rio de Janeiro

Perdendo seu espaço para Igor Jesus, atacante destaque do Botafogo, Endrick jogou menos de 20 minutos pela Seleção nesta data Fifa. Contra o Chile, a joia do Real Madrid entrou no fim da partida e teve um desempenho discreto. Mostrando preocupação com o "sumiço" de Endrick pela Amarelinha, o jornal AS, de Madri, comentou a situação do atacante.

Endrick em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

- O ‘efeito Endrick’ está desaparecendo no Brasil depois que sua chegada à seleção principal foi notável, marcando até vários gols em suas primeiras partidas. Porém, o técnico Dorival Júnior não parece considerar suficiente o que o jovem brasileiro conquistou anteriormente ou agora no Real Madrid. Embora Endrick ainda não tenha explodido como a grande estrela que promete ser, sua presença já provoca debates sobre se ele deveria ou não ser o número 9 do Brasil. Ele tem tudo para ser e, mais cedo ou mais tarde, será a grande ameaça de um time que há anos busca aquele grande camisa 9 brasileiro - trecho do jornal AS sobre Endrick.

Brasil e Peru se enfrentam, nesta terça-feira (15), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45 (de Brasília). A Seleção Brasileira busca, diante do Peru, a retomada da confiança e estabilidade para terminar o ano fora da turbulência que encarou nos últimos meses. Se vencer o Peru, a Seleção de Dorival Júnior tem boas chances de se garantir entre os classificados para Copa do Mundo de 2026.

Provável escalação: Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães e Gerson; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus.

Endrick não está na provável escalação.