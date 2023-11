A Seleção Brasileira vai receber a Argentina nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 6ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No último encontro das duas seleções no icônico estádio, os Hermanos venceram por 1 a 0 e se sagraram campeões da Copa América em 2021. Agora, após os argentinos conquistarem a Copa do Mundo de 2022, o Lance! peguntou nas redes sociais qual é a seleção favorita no duelo no Rio de Janeiro.