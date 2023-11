A metade final teve alguns momentos de pressão equatoriana. Ruiz teve a chance de marcar o segundo gol e virar o jogo, mas isolou. Praticamente no lance seguinte, Estêvão voltou a brilhar. Em jogada individual pela direita, o camisa 20 foi derrubado perto da área e chamou a responsabilidade. Na cobrança, a joia da Academia bateu, contando com desvio em Davis, vencendo Loor aos 25 minutos. No fim, durante nova pressão dos tricolores, o Brasil aproveitou jogada curta de escanteio. Lorran serviu Pedro Lima, que coroou grande atuação com uma assistência açucarada para Luighi, que só teve o trabalho de completar para as redes, garantindo o passaporte verde e amarelo para as quartas.