A entrada do defensor, inclusive, somada com a possível escalação de Joelinton entre os titulares, indica uma intenção de Diniz em reforçar a defesa da Seleção, setor mais frágil da equipe no duelo diante da Colômbia. Com o atleta do Newcastle em campo, o Brasil atuaria no 4-3-3 e não mais no 4-2-4 (André e Bruno Guimarães completaria o trio com Joelinton).