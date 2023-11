Superclássico das Américas: os bilhões por trás da rivalidade entre Brasil e Argentina

Seleção Brasileira tem maior valor de mercado



Se depender da frieza dos números, o Brasil é favorito no confronto contra a Argentina. De acordo com levantamento da Pluri, em parceria com o Lance! Biz, o valor de mercado total da Seleção é de € 891 milhões (R$ 4,7 bilhões) - contra € 798 milhões (R$ 4,2 bilhões) da seleção argentina.



A diferença seria maior se incluísse Vini Jr - avaliado em € 150 milhões (R$ 798 milhões) - na lista de Fernando Diniz. O atacante, no entanto, sofreu uma lesão muscular no duelo contra a Colômbia e foi cortado antes do clássico no Maracanã.



➡️ Quais clubes brasileiros arrecadam mais com bilheteria? Veja ranking