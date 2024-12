O Maracanã recebe, na tarde deste domingo (15), a despedida de Adriano Imperador. O amistoso reunirá craques do Flamengo de um lado e, do outro, da Inter de Milão. Alguns deles, aliás, foram companheiros dele na Seleção Brasileira. Com a Amarelinha, Adriano marcou 29 gols.

Neste cenário, Adriano Imperador é o 15° maior artilheiro da Seleção. Ele está empatado com Kaká e Careca.

Confira a lista

Neymar: 79 gols Pelé: 77 gols Ronaldo: 62 gols Romário: 55 gols Zico: 48 gols Bebeto: 39 gols Rivaldo: 35 gols Jairzinho: 33 gols Ronaldinho: 33 gols Ademir de Menezes: 32 gols Tostão: 32 gols Zizinho: 30 gols Careca: 29 gols Kaká: 29 gols Adriano: 29 gols

Adriano Imperador comemorando gol pela Seleção (Foto: Antonio Scorza/AFP)

Adriano ansioso pela despedida no Maracanã

Às vésperas do evento, Imperador revelou estar ansioso para o reencontro com os torcedores rubro-negros.

- Falta pouco, meu Deus! É até difícil falar o que estou sentindo. Minha vida toda é guiada pelo futebol e, agora, estou fazendo oficialmente minha despedida. Sou meio chorão e espero conseguir me segurar no dia. Só tenho a agradecer mais uma vez a todos os amigos que confirmaram presença neste evento. Cada um deles teve uma importância única na minha carreira. Sem falar que vou reencontrar a Nação novamente no Maracanã. A ficha ainda não caiu - disse Adriano.

